TP.HCM: Giáo viên mầm non công lập thu nhập cao nhất gần 17 triệu đồng/tháng

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo về thực trạng giáo dục mầm non ở đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM gửi Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT).

Trong đó, có nhiều thông tin về thực hiện chế độ, chính sách, thu nhập của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là địa bàn đô thị, khu công nghiệp.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, căn cứ các văn bản pháp lý theo quy định, giáo viên mầm non được hưởng đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ, Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, giáo viên mầm non được hỗ trợ theo các Nghị quyết của HĐND TP.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, cán bộ quản lý mầm non công lập có thu nhập cao nhất hơn 17 triệu đồng, thấp nhất là hơn 10 triệu đồng, bình quân là gần 14 triệu đồng/tháng.

Giáo viên công lập có thu nhập cao nhất gần 17 triệu đồng, thấp nhất là 5,1 triệu đồng, bình quân gần 11 triệu đồng/tháng.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến tháng 1-2024, cán bộ quản lý công lập thiếu 278 người, giáo viên thiếu 1.200 (công lập là 529 người, ngoài công lập là 671 người).

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non, TP.HCM đã có chính sách thu hút song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì thế, Sở GD&ĐT đã đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài.

Cụ thể, tuyển dụng viên chức bằng nhiều hình thức như thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận vào làm viên chức, đồng thời tuyển dụng nhiều đợt trong năm cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp tổ chức tuyển dụng với các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Cùng với đó là ký hợp đồng giáo viên trong khi chưa tuyển dụng được nhân sự để đảm bảo hoạt động cho đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND TP xem xét, chỉ đạo thống nhất và thời gian chuyển công tác đối với viên chức và thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 trong toàn TP. Tiếp nhận giáo viên mầm non chuyển công tác đến TP.HCM theo nhu cầu của đơn vị. Xây dựng chế độ chính sách thu hút giáo viên mầm non, khắc phục khó khăn về tài chính...

Tính đến cuối năm học 2023-2024, TP.HCM có 3.469 cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, có 1.248 trường; 1.955 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập; 266 nhóm trẻ 7 trẻ.

Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì ổn định và phát triển. Số trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỉ lệ 99,5%; Số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỉ lệ 99,9%; Số trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt tỉ lệ 100%. Hiện có 312/312 phường, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.