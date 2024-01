TP.HCM: Hàng hóa về chợ đa phần giảm giá, bán đến khuya

Những ngày gần đây, thị trường TP.HCM đã bắt đầu vào nhịp mua sắm Tết. Theo đại diện các nhà bán lẻ hiện đại, các chợ đầu mối, lượng hàng hóa phục vụ mua sắm Tết 2024 ổn định và dự báo những ngày cận tết sẽ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số mặt hàng dự kiến tăng giá

Trao đổi với PLO, đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, hàng hóa về chợ sẽ tăng cao trong 4 ngày từ ngày 25 đến 28 tháng Chạp. Trong đó rau dao động từ 1.800 – 2.500 tấn/ngày, trái cây cũng dao động từ 2.200 – 2.500 tấn/ngày, hoa tươi dự kiến từ 200 – 400 tấn.

Sức mua lên cao điểm vào ngày 27 đến 28 tết, đạt khoảng 4.500 tấn hàng hóa. Riêng ngày 29 lượng hàng về chợ sẽ phụ thuộc vào sức mua của thị trường vào những ngày trước đó, ước khoảng 3000 tấn.

Theo vị này, mãng cầu tròn dự kiến tăng lên mức 100.000 đồng/kg, tăng 11,1% so với giá cao điểm tết 2023, do đứt lứa, nguồn cung giảm.

Tương tự, nhãn xuồng miền Tây cũng đang hết vụ, hàng về chợ chủ yếu từ miền đông, do giá nhập còn cao nên cận tết có thể tăng lên 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái, khoảng 90.000 đồng/kg.

Dưa hấu dài dự kiến tăng 2.000 so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 17.000 đồng/kg vì thị trường xuất khẩu thuận lợi nên dự báo trước Tết có thể xuất khẩu tăng, từ đó nguồn cung giảm, dẫn tới tăng nhẹ so với mùa cao điểm Tết 2023.

Đối với rau củ, dự báo các ngày cận tết một số mặt hàng có sức mua tăng nên giá tăng nhẹ như cải tròn giá 12.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 24.000 đồng/kg, xà lách lụa tăng 3.000 đồng từ 2023 lên 13.000 đồng/kg vào mùa tết 2024.

Một số mặt hàng như cải tròn, cà rốt... dự kiến tăng giá nhẹ dịp sát tết. Ảnh: THU HÀ

"Các mặt hàng còn lại như hoa, bưởi, thơm, xoài, thanh long... đều ghi nhận mức giảm so với mùa mua sắm cao điểm 2023"- vị này chia sẻ.

Tương tự, đại diện Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cũng dự báo lượng hàng về chợ sẽ tăng mạnh từ ngày 25 âm lịch đến ngày 30-12 âm lịch, bình quân tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Tính tới thời điểm hiện tại giá về chợ đang ổn định, nhiều mặt hàng giảm so với năm ngoái. Một số mặt hàng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái như cải thảo từ 7.000 đồng/kg lên 8.000 đồng/kg, nấm rơm đen 85.000 đồng/kg tăng 5.000 so với thời kỳ mua sắm tết 2023.



Tăng lượng hàng, bán đến khuya

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay chỉ riêng ba chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền, mỗi ngày cung ứng khoảng 7.600 tấn nông sản. Dự kiến lượng hàng về chợ dịp cận Tết, sẽ tăng 80% so với ngày thường.

Các kênh bán lẻ hiện đại cũng cho biết để phục vụ thị trường mua sắm tết, đã sẵn sàng phương án tăng lượng hàng 2 - 3 lần với ngày thường, đồng thời tăng thời gian hoạt động để đảm bảo nhu cầu mua sắm, tránh tình trạng đông đúc, chen lấn dịp cuối năm.

Theo đó vào các ngày từ 20 đến 27 tết, các hệ thống bán lẻ sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 23 giờ tối. Từ ngày 28 đến 29 tết, mở từ 6 giờ tới 24 giờ. Riêng 30 tết sẽ mở từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa, và khai trương lại vào mùng 2 tết âm lịch.

Đối với chợ đầu mối, đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, chợ sẽ bán đến đêm 30 tết. Khoảng 22 giờ ngày mùng 1 tết, một số sạp rau củ sẽ kinh doanh trở lại, và khoảng 1 giờ ngày 4 tết, chợ thịt sẽ khai trương đầu năm".

THU HÀ