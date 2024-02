TP.HCM: 'Không để xảy ra chuyện đi lễ hội mà bị móc túi, không có chỗ gửi xe...'

Ngày 1-2, tại hội nghị tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ tháng 2-2024, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn, đủ điều kiện an ninh trật tự, nơi nào không đảm bảo an toàn thì không tổ chức lễ hội.

Ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh: “Không thể đi lễ hội mà bị móc túi, tắc đường, không có chỗ gửi xe, đi vô là xả rác từ đầu tới cuối”.

Ông đề nghị các cơ quan học tập Công viên Văn hoá Đầm Sen về thực hiện tốt vệ sinh trước, trong và sau lễ hội. Ông dẫn chứng việc đang diễn ra lễ mà vẫn có người đi nhặt rác, đảm bảo không gian lúc nào cũng sạch.

Từ đó, ông đề nghị các cơ quan tính toán tổ chức lực lượng này để ngay sau khi xong lễ hội sẽ sạch sẽ, gọn gàng, tránh trường hợp nhìn thấy “một bãi rác mênh mông”.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho biết nhiều nơi bố trí giữ xe quá xa khiến người dân để xe không đúng, làm lễ hội mất trật tự, nhếch nhác.

Liên quan thực trạng flycam của người dân bay không phép, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cho rằng khi cấp giấy phép cho thiết bị flycam phải tính toán nhận diện được flycam của đơn vị nào, hình thức, màu sắc ra sao để nhìn là biết của ai, có được cấp phép hay không.

“Flycam bay không phép phải được xử lý, tránh nhầm lẫn” - ông Ngô Minh Châu nói. Theo ông, flycam có thể mang vật liệu nổ, gây ra nguy hiểm lớn. “Chẳng hạn, người dân đang tập trung xem bắn pháo hoa, nếu có flycam bay lên nổ đùng đùng, bà con giẫm đạp nhau rất nguy hiểm” - ông ví dụ và đề nghị các lực lượng tại chỗ phải có kịch bản cho tình huống này khi tổ chức các sự kiện.

Ông nhấn mạnh việc tăng số điểm bắn pháo hoa, chủ yếu thực hiện ở các quận, huyện nên các địa phương cần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu còn đề nghị lực lượng công an ứng trực trước, trong và sau Tết. Trong đó, tập trung trấn áp quyết liệt các loại tội phạm như trộm cắp, cướp và cướp giật, hàng gian, hàng giả, ma tuý, vận chuyển hàng lậu và sử dụng pháo nổ.

