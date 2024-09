TP.HCM liên tục có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập úng 01/09/2024 19:12

Trong các ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9, TP.HCM liên tục đón mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập úng, người dân di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận của PLO chiều 1-9, cơn mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở nhiều khu vực tại TP.HCM vào đầu giờ chiều.

Từ khoảng 16 giờ 30, quận Bình Tân xuất hiện mưa lớn.

Đường Hồ Học Lãm, quốc lộ 1 chìm trong biển nước.

Chỉ 2 giờ sau cơn mưa, nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân ngập úng, các phương tiện vất vả lưu thông. Đơn cử như trên đường Sinco, đường Hồ Học Lãm, quốc lộ 1... chìm trong biển nước.

Đến khoảng 18 giờ, nhiều đoạn đường nước ngập hơn nửa bánh xe. Hàng loạt xe chết máy, người dân phải dẫn bộ qua đoạn đường ngập sâu.

Xe chết máy hàng loạt trên đường Sinco.

Nước ngập hơn nửa bánh xe.

Anh Quốc Trường, người dân sống trên đường Sinco đang cùng vợ kê lại tủ bán thức ăn trước cửa nhà, cho biết trước đây tuyến đường này hễ mưa là ngập, ngập rất sâu, người dân thường hay té ngã, xe chết máy rất nhiều. Sau đó, cơ quan chức năng đã nâng nền đường để giảm ngập cho khu vực.

Tuy nhiên do tuyến đường này trũng nên nước từ các nơi cao đổ về dẫn đến thường xuyên ngập úng.

"Người dân ở đây ai cũng xây bậc thềm cao để chống nước tràn vào nhà mỗi khi mưa" - anh Trường nói thêm.

Trước đó, chiều 31-8, TP.HCM cũng liên tục xuất hiện mưa to, kéo theo đó là nhiều hoạt động vui chơi, giải trí của người dân bị gián đoạn.

Nước tràn lên vỉa hè, người dân kê lại đồ đạc.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày 1-9, TP.HCM và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to đến rất to, khả năng mưa kéo dài đến hết ngày 2-9, sau đó giảm dần về diện và lượng.

Theo đó, thời tiết ở TP.HCM trời nhiều mây, ít nắng, có mưa vừa, mưa to vào khoảng trưa đến chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Ở các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Lượng mưa trên toàn khu vực phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

"Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc" - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Người dân vất vả lưu thông.

Cũng theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 31-8 đến 4-9), do chịu ảnh hưởng của những hình thế thời tiết có khả năng gây mưa giông, thời tiết TP.HCM có mưa rào và giông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to (chủ yếu vào tầm trưa đến chiều tối), buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa.

“Tại các địa điểm du lịch biển của khu vực Nam bộ, có mưa rào và giông vào buổi chiều tối, sóng và gió không mạnh nên thuận lợi cho du lịch biển. Riêng tại khu vực biển TP.HCM, gió tây nam phổ biến khoảng cấp 4-5, giật trên cấp 5” - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đưa ra dự báo.