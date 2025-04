TP.HCM phản ứng nhanh, giữ mục tiêu tăng trưởng 8,5%

Việc chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng lên đến 46% với hàng hóa từ Việt Nam (VN) từ ngày 9-4, sau đó tạm hoãn 90 ngày kế hoạch này đã có tác động đến việc dự báo tình hình tăng trưởng của TP.HCM. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ThS Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM), nhận định: Các chuyển động mới nhất cho thấy từ nay đến hết quý II-2025, TP.HCM có thêm cơ sở để nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm nay, hướng đến tăng trưởng hai con số trong trung và dài hạn.

. Phóng viên: Thưa bà, những diễn biến về chính sách thuế của Mỹ trong gần 10 ngày qua đã tác động như thế nào đến dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP.HCM trong năm 2025?

+ ThS Nguyễn Trúc Vân: Ngay sau khi có thông tin Mỹ sẽ áp thuế đối ứng 46% từ ngày 9-4 (theo giờ Mỹ), lãnh đạo TP.HCM đã xác định rõ tính chất quan trọng của sự kiện này. Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của các doanh nghiệp TP. Chỉ tính riêng năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM sang Mỹ đạt mức cao nhất với 7,4 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng đạt 24,27%. Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thị trường TP.HCM cũng rất lớn.

Vì vậy, lãnh đạo TP đã chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan rà soát, đánh giá tình hình và tìm giải pháp trước tình hình mới. Ví dụ, Sở Công Thương TP.HCM đã cấp bách gặp doanh nghiệp, nắm bắt tác động Mỹ áp thuế mới và lắng nghe các đề xuất, kiến nghị phù hợp. Sở này cũng ngay lập tức có báo cáo đánh giá tác động về việc Mỹ áp thuế 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khó khăn.

Song song đó, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế TP.HCM trước tác động của chính sách thuế quan mới của Mỹ”. Tại đây, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã trình bày báo cáo tác động của chính sách thuế từ Mỹ với mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM. Có ba kịch bản được đưa ra, bao gồm: Nếu Mỹ áp thuế đối ứng 46% thì tăng trưởng kinh tế TP năm 2025 khoảng 4,63%-5,75%; nếu áp thuế 25% thì TP tăng trưởng 6,23%-7,35% và nếu áp thuế 10%-15% thì TP tăng trưởng 7,37%-8,49%. Điều đó cho thấy TP đã rất chủ động, quyết liệt và nhanh chóng trong việc tìm ra các giải pháp để thích ứng tình hình mới.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hoãn việc áp thuế đối ứng lên một số nước 90 ngày, trong đó có VN thì kịch bản tăng trưởng kinh tế của TP kỳ vọng sẽ ở mức tăng trưởng 7,37%-8,49%. Như vậy, mục tiêu của TP ở mức 8,5% vẫn có thể đạt được khi kịch bản tích cực nhất diễn ra trong năm 2025 với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, ít nhất là cho tới khi Mỹ và VN đạt thỏa thuận mới trong ba tháng tới hoặc chính quyền Mỹ ra tuyên bố khác.

. Nói như vậy là TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ mục tiêu tăng trưởng 8,5%?

+ Có thể nói là như vậy, thậm chí nếu mọi chuyện tích cực hơn thì TP có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số (tức từ 10% trở lên) ở giai đoạn tiếp theo.

Việc ông Trump hoãn áp thuế 90 ngày là tín hiệu lạc quan. Cùng với đó, Mỹ và VN có mối quan hệ tốt đẹp, nhất là khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, chuẩn bị kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.

Đảm bảo các chính sách “an dân”

Trong khi chú trọng vào các chính sách vĩ mô để ứng phó với những biến động như việc Mỹ áp thuế, TP.HCM cũng cần triển khai song song các chính sách để trấn an người dân, doanh nghiệp như đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người lao động, hỗ trợ cho doanh nghiệp chịu tác động từ tác động bên ngoài. Khi người dân an tâm, doanh nghiệp tin tưởng, đảm bảo sự đồng thuận cao thì việc thực thi các chính sách kinh tế - xã hội sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.

ThS NGUYỄN TRÚC VÂN