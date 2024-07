TP.HCM sẽ chi 651 tỉ đồng gia cố bờ kè Thanh Đa 15/07/2024 10:47

Sáng 15-7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP.HCM đã có tờ trình HĐND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng kiên cố tuyến bờ kè Thanh Đa đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đọc các tờ trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thạnh làm chủ đầu tư với tổng vốn thực hiện hơn 651 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, cần hơn 497 tỉ đồng và giai đoạn 2026-2030, cần gần 154 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027.

Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình kẻ kiên cố nhằm nhanh chóng khắc phục tỉnh trạng sụt lún, sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân khu vực, kết hợp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông (đường thủy, đường bộ), kết hợp chính trang đô thị, cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực theo quy hoạch.

Theo báo cáo của Sở GTVT, công trình bờ kè Thanh Đa đoạn 1.1 hiện hữu được xây dựng từ năm 2007, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2008 với chiều dài 478m.

Công trình được xây dựng với quy mô kè mền, mái nghiêng lát viên bê tông đúc sẵn trên nền đất đắp và thảm đá để gia cố lòng sông.

Đến nay, qua thời gian khai thác dài (trên 15 năm), kết cấu và vật liệu đã lão hóa, giảm khả năng liên kết và dễ bị ảnh hưởng khi có tác động tiêu cực từ bên ngoài (sống, dòng chảy, chế độ triều, gia tăng tải trọng do xây dựng...) làm cho công trình kẻ bị sụt lún, chuyển vị nghiêng về phía sông.

Đặc biệt khu vực bờ sông cách cầu Kinh khoảng 50m về phía hạ lưu, khoảng 200m bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, kè bị hư hỏng nặng, nhiều nhà dân sinh sống sát bờ sông bị lún, nứt, nghiêng về hướng sông.

Khi triều cường lên toàn bộ khu vực giáp bờ sông bị ngập nước, kết hợp tác động dòng chảy lưu tốc lớn, sóng do tàu chạy và các tác nhân do biến đổi khí hậu làm cho tình hình sụt lún, sạt lở tiếp tục diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, gây sạt trượt bờ sông, nguy hiểm đến an toàn về người và tài sản người dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, UBND quận Bình Thạnh đã di dời khẩn cấp 13 hộ dân.

UBND TP.HCM khẳng định việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách.