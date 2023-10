TP.HCM sẽ diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại ga ngầm Metro số 1

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành thuộc hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM (nhà ga ngầm, Metro số 1).

Dự kiến diễn tập chính thức vào ngày 28-12.

TP.HCM sẽ diễn tập phòng cháy tại nhà ga trung tâm Bến Thành. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo tình huống giả định, trong lúc hoạt động bình thường tại ga ngầm Bến Thành thì trạm biến thế gặp sự cố cháy, nổ. Đám cháy từ trạm biến thế bên trong ga ngầm dẫn đến mất điện và hai đoàn tàu dừng trong đường ngầm gần khu vực ke ga (đoạn trả và nhận khách).

Giả định đoàn tàu T1 đang chạy từ hướng Suối Tiên về nhà ga và đoàn tàu T2 đang xuất phát từ nhà ga đi về hướng Suối Tiên gặp sự cố lẫy cửa tự động của đoàn tàu T1 bị hỏng không mở được, làm 300 người bị kẹt lại (trong đó có 30 người ngất xỉu) và cần lực lượng cứu nạn, cứu hộ ứng cứu.

Lúc này một số khách hàng, nhân viên tại tầng B2 hoảng loạn chạy vào bên trong thang máy di chuyển lên phía trên để thoát ra khỏi nhà ga. Sau đó, thang máy khi đang vận chuyển thì gặp sự cố, dừng đột ngột làm khoảng 10 người mắc kẹt bên trong, bốn người đã ngất xỉu…

Khi xảy ra sự cố, số lượng hành khách, nhân viên khu vực ke ga chờ tàu lên đến hàng trăm người, khu vực trung tâm thương mại tập trung hàng nghìn người đang mua sắm, ăn uống, vui chơi...

Sự cố làm đám cháy lan nhanh chóng theo các hệ thống kỹ thuật, hệ thống điện sang khu vực ke ga, quầy vé..., lượng khói, khí độc tỏa ra nhiều.

Số người thoát nạn bao gồm nhân viên, khách hàng, hành khách ở khu vực chờ tàu với đủ thành phần, lứa tuổi đang trong tình trạng hoảng loạn, mất phương hướng di chuyển và không xác định được lối thoát nạn.

Sự cố gây nên cảnh tượng hỗn loạn, mắc kẹt đối với hàng ngàn người trong khu vực xảy ra sự cố, chưa thể xác định số lượng thương vong, nhiều người tìm cách thoát nạn trong quá trình di chuyển ra ngoài.

Khoảng 50 người do chen chúc, dẫm đạp nên đã bị thương, một số người ngất xỉu, một số người bị kẹt lại do cấu kiện công trình sụp đổ tại các khu vực bên trong tầng hầm B2, B1...

Hệ thống chữa cháy trong nhà và chữa cháy tự động không hoạt động được do mất điện; lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở có mặt nhưng lúng túng, chưa xử lý kịp thời khiến đám cháy nhanh chóng phát triển và cháy lan sang các kiot bên cạnh; toàn bộ khu vực tầng hầm B1 bị nhiễm khói, khí độc từ sản phẩm cháy…

Cũng theo kế hoạch, TP dự kiến huy động lực lượng khoảng 2.400 người tham gia và 159 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Buổi diễn tập sẽ có khoảng 350 khách mời là Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCN, lãnh đạo công an các tỉnh, thành, sở, ngành, UBND và công an quận, huyện, TP Thủ Đức…

UBND TP.HCM giao Công an TP là cơ quan thường trực, tham mưu công tác tổ chức diễn tập. Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập lần này để phối hợp, tham gia.

Mục đích của cuộc diễn tập là nâng cao ý thức về công tác PCCC&CNCH khi xảy ra tình huống cháy, sự cố, tai nạn tại các công trình thuộc tuyến đường sắt đô thị TP nói chung và Nhà ga ngầm trung tâm Bến Thành nói riêng. Tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng, phương tiện tại chỗ... Đồng thời, nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng phương tiện tham gia tại các tình huống có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

TP.HCM tiếp tục chỉ đạo rà soát PCCC ở các chung cư mini, nhà trọ (PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu phải tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, chung cư mini, chung cư cũ...

LÊ THOA