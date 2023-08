TP.HCM sẽ thả khinh khí cầu trong 2 ngày mừng 'Tết Độc Lập'

(PLO)- TP.HCM sẽ thả khinh khí cầu tại đường Nguyễn Thiện Thành, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức vào ngày 2 và ngày 3-9.

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn về việc tổ chức thả khinh khí cầu chào mừng Lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, TP.HCM sẽ thả khinh khí cầu tại đường Nguyễn Thiện Thành (đoạn phía sau Đình An Khánh, từ đường N12 đến Nhà thờ Giáo xứ Thủ Thiêm), phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Cụ thể, TP sẽ tập kết thiết bị, thi công vào ngày 31-8 và tổng duyệt vào ngày 1-9. Chương trình thả khinh khí cầu sẽ diễn ra vào ngày 2 và ngày 3-9; từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút mỗi ngày.

Riêng thời gian 19 giờ đến 21 giờ mỗi ngày là đêm hoa đăng khinh khí cầu.

Tùy theo điều kiện thời tiết, thời gian tổ chức các hoạt động có thể tạm dừng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

UBND TP.HCM giao Sở VH&TT chịu trách nhiệm toàn bộ công tác triển khai thực hiện thả khinh khí cầu từ nguồn vận động vận động xã hội hóa; chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng và địa phương.

Công an TP có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, có phương án đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu vực tổ chức hoạt động. Sở GTVT tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan vận chuyển tập kết thiết bị và tổ chức thực hiện hoạt động.

UBND TP Thủ Đức được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho các đơn vị liên quan thi công, dàn dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động; có phương án hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và phối hợp chốt chặn tại lối vào khu vực tổ chức hoạt động.

Nhân dịp lễ 2-9, TP.HCM cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2-9 (theo giờ Đài Truyền hình TP trên kênh HTV9).

