TP.HCM có 2 điểm bắn pháo hoa Lễ Quốc khánh 2-9

(PLO)- TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại đầu đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hoá Đầm Sen vào dịp Lễ Quốc khánh 2-9 này.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 78 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2023).

Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở một điểm là khu đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) với 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hoa thuật.

Đồng thời, bắn pháo hoa tầm thấp tại một điểm, là công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11), với 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2-9 (theo giờ Đài Truyền hình TP trên kênh HTV9). Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hoá.

UBND TP.HCM phân công Bộ Tư lệnh TP phối hợp với các sở, ngành liên hệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa, thanh quyết toán theo quy định.

Công an TP cùng Bộ Tư lệnh TP bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Chú ý tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa và tại các địa điểm bắn pháo hoa.

Các đơn vị này triển khai phương tiện xe chữa cháy; bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại phía phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Công an TP.HCM cũng phối hợp với Sở GTVT giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn, từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 2-9.

UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo sở, ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các địa phương phối hợp triển khai chương trình bắn pháo hoa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân xem pháo hoa.

LÊ THOA