TP.HCM: Sốt xuất huyết tăng hơn 19% sau 1 tháng

(PLO)- Tuần qua, TP.HCM ghi nhận 350 ca mắc bệnh sốt xuất huyết mới, tăng 19,1% so với trung bình bốn tuần trước.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), các quận, huyện trên địa bàn hiện có số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên 100.000 dân cao là quận 1, huyện Bình Chánh và Nhà Bè.

Chủ quan tưởng con chỉ sốt thông thường

Anh VVA (35 tuổi, ngụ TP.HCM) có con chín tuổi mắc SXH đang thở máy tại BV Nhi đồng Thành phố, cho biết bé nhập viện vào ngày thứ bảy của bệnh. Trước đó, anh chị cho con về quê chơi thì bé sốt về chiều, gia đình cho bé uống hạ sốt kèm lau mát.

“Sau bốn ngày thấy không đỡ, tôi đưa con vào lại TP.HCM đi khám. Bác sĩ (BS) chẩn đoán khả năng bé bị SXH, cho nhập BV quận Tân Phú. Vài tiếng sau thì chuyển đến đây, bé được đặt nội khí quản, thở máy tại khoa Hồi sức tích cực. Hiện đang được theo dõi tổn thương phổi” - anh A nói.

Chị NTK (ngụ TP.HCM) chăm con gái 13 tuổi đang điều trị SXH tại khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2 đã bốn ngày. Chị cho biết trước đó bé sốt cao hơn 38 độ C, được lau mát và uống thuốc hạ sốt nhưng không hạ. Hai ngày sau, chị K đưa con đến phòng khám tư, BS xét nghiệm và chẩn đoán bé mắc SXH.

“Để chắc chắn, tôi đưa con đến BV Nhi đồng 2 và BS cũng chẩn đoán bé mắc SXH, cho nhập viện điều trị. Sức khỏe của bé đã ổn định, BS dự kiến sẽ sớm xuất viện” - chị K nói.

Ca nặng có xu hướng tăng

Ngày 24-8, khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Nhi đồng Thành phố đang điều trị sáu ca SXH phải thở máy. BS CKII Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa, cho biết trong những tuần gần đây, số bệnh nhân mắc SXH không tăng quá cao nhưng số ca nặng có xu hướng tăng.

“Cách đây một tháng, mỗi tuần khoa tiếp nhận điều trị 5-6 ca SXH, trong đó chỉ có 1-2 ca thở máy. Tuy nhiên, vài tuần trở lại đây, số ca nặng thở máy tăng. Đa số từ tuyến dưới chuyển lên, trong đó chỉ có vài ca xử trí chưa đúng phác đồ, không ghi nhận ca nhập viện trễ” - BS Thy nói.

Tại BV Nhi đồng 1, khoa Sốt xuất huyết - huyết học đang điều trị 35 ca SXH, ca nặng chiếm 10%, tăng nhẹ so với bốn tuần trước. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận năm ca mới, tăng khoảng 15% so với tháng trước.

Theo BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết - huyết học, SXH năm nay không tăng so với năm trước. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp người dân chủ quan nên đưa người bệnh đến BV trễ, cũng ghi nhận trường hợp tự điều trị bệnh tại nhà.

Hiện khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2 đang điều trị 18 ca SXH, trong đó có sáu ca cảnh báo. ThS-BS Nguyễn Đình Qui, Phó Trưởng khoa Nhiễm, chia sẻ trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận điều trị khoảng 5-8 ca mắc mới. Cách đây một tháng, khoa chỉ tiếp nhận khoảng 4-5 ca mắc mới mỗi ngày.

Tháng 7, BV Nhi đồng 2 tiếp nhận 248 ca SXH điều trị ngoại trú, 92 ca điều trị nội trú, trong đó có 17 ca nặng. Riêng ba tuần của tháng 8, số ca ngoại trú tăng lên 251 ca, 66 ca nội trú, trong đó chín ca nặng. May mắn không có ca nhập viện trễ. Một số ca nặng từ tuyến dưới chuyển lên cũng an toàn do đã được điều trị kịp thời.

Dự báo tăng cao trong tháng 9

BS Qui nhận định năm trước dịch SXH dữ dội nên người dân cảnh giác hơn, trẻ sốt 2-3 ngày, sốt cao liên tục là đưa đi khám kịp thời. Cũng có trẻ sốt cao 1-2 ngày đầu, BS khám chẩn đoán viêm họng, điều trị ở khoa khác. Sau 48 tiếng làm thêm xét nghiệm, nếu mắc SXH sẽ chuyển về khoa Nhiễm.

“Có khả năng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, SXH sẽ bùng lên. Nếu số lượng bệnh tăng, khoa đã có 40-50 giường xếp dự phòng, cạnh đó các khoa khác có thể hỗ trợ” - BS Qui nói.

Còn PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Nhi đồng 1, cho rằng năm nay số ca mắc SXH vẫn có thể nhiều nhưng không bằng năm trước. “Thông thường SXH tăng cao vào khoảng tháng 8, năm nay khoảng tháng 9 sẽ bắt đầu tăng” - BS Quang dự đoán.

Còn BV Bệnh nhiệt đới (TP.HCM), khoa Cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc trẻ em đang điều trị ba ca sốc SXH. Mỗi ngày trung bình khoa tiếp nhận và điều trị 1-2 ca sốc SXH nặng.

BS Phan Tứ Quý, Trưởng khoa Cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc trẻ em, cho hay mùa mưa kéo dài đã hơn hai tháng nhưng ca mắc SXH không tăng so với năm trước. “Năm nay chúng ta dự phòng tốt. Ngoài ra, SXH chủng D2 đang lưu hành năm trước đã gây ra dịch vì thế cộng đồng đã có miễn dịch” - BS Quý chia sẻ.

Dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết trở nặng Thường ngày bốn, ngày năm của bệnh là giai đoạn nguy hiểm. Dấu hiệu cảnh báo trở nặng cần đưa đến BV ngay: Nôn ói nhiều, ói ra máu hoặc đi tiêu phân đen; đau bụng nhiều; bứt rứt hoặc li bì; tay chân lạnh ẩm, rịn mồ hôi; tiểu ít. Từ ngày một đến ngày ba của bệnh, trẻ sốt cao liên tục 39-40 độ C, có thể cho trẻ dùng thuốc hạ sốt paracetamol cách 4-6 tiếng/lần kết hợp lau mát với nước ấm. Nên cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu hóa, tránh thực phẩm có màu đỏ, màu đen vì nếu lỡ nôn ói sẽ khó phân biệt do thức ăn hay máu. ThS-BS NGUYỄN ĐÌNH QUI,

Phó Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2

THẢO PHƯƠNG