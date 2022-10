TP.HCM: Tặng máy may, xe máy để người nghèo mưu sinh

Sáng 8-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Chương trình nhằm chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Tại lễ phát động, để hỗ trợ các hộ dân hiện đang gặp khó khăn về nhu cầu nhà ở, phương tiện để mưu sinh, Ủy ban MTTQ - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TP trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa 56 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Cạnh đó, hỗ trợ 35 phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP; hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 1.867 học sinh, sinh viên (HSSV); vận động đỡ đầu cho 65 SV khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường với tổng kinh phí hơn 8,6 tỉ đồng.

Với truyền thống, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “nhường cơm sẻ áo”, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tin rằng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân TP.

“Chúng tôi mong rằng các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà, tặng phương tiện sinh kế hôm nay sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Các em HSSV sẽ có thêm động lực, ra sức học tập trở thành những công dân tốt, thành đạt, giúp ích cho xã hội. Các trẻ mồ côi và gia đình được bảo trợ sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn tới tương lai tốt đẹp hơn” - bà Trần Kim Yến bày tỏ.

Nhận được chiếc máy may, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân (54 tuổi) bày tỏ niềm vui mừng: “Tôi ước mong có chiếc máy may từ rất lâu rồi nhưng đi làm chỉ đủ trang trải và nuôi con nên mãi chưa mua được. Từ nay tôi sẽ nhận hàng trên công ty về nhà may vào buổi tối để tăng thu nhập. Tôi cũng sẽ nhận sửa đồ cho hàng xóm để kiếm thêm nuôi con tốt nghiệp ĐH”.