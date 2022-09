TP.HCM ứng phó với thực trạng thiếu điều dưỡng

“Bệnh viện (BV) quận 11 hiện có 223 điều dưỡng và 164 bác sĩ (BS), tỉ lệ 1,4 điều dưỡng/BS. Từ đầu năm 2022 tới nay, gần 10 điều dưỡng của BV xin nghỉ việc với những lý do khác nhau, do vậy nhiều khoa đang thiếu 1-3 điều dưỡng” - TS-BS Phạm Quốc Dũng, Giám đốc BV quận 11 (TP.HCM), chia sẻ.

Tuyển liên tục vẫn không đủ

Cũng theo BS Dũng, BV đăng tuyển điều dưỡng liên tục nhưng rất ít người dự tuyển. Bởi vậy nhận được hồ sơ nào là xét luôn, ai đủ điều kiện trúng tuyển điều dưỡng là nhận và giao việc ngay. “Thế nhưng có người vào BV làm được vài ngày thì xin nghỉ vì công việc nhiều, thu nhập không cao” - BS Dũng nói và cho hay để giải quyết tình trạng này, BV phải điều phối người từ các phòng, khoa này qua khoa khác, tăng số lượng trực đêm để bù vào những vị trí đang còn thiếu.

Bà Hồ Thị Bích Hoàng, Trưởng phòng Điều dưỡng BV Nguyễn Trãi, cho biết BV hiện có 353 điều dưỡng và 223 BS, đạt tỉ lệ 1,6 điều dưỡng/BS. BV đã đăng tuyển điều dưỡng để bổ sung số người nghỉ việc nhưng hồ sơ nộp vào rất hiếm hoi. Đối với điều dưỡng có tay nghề lại càng khó tuyển.

“Để hoạt động khám chữa bệnh được trơn tru, BV chuyển điều dưỡng làm ở bộ phận gián tiếp xuống các khoa điều trị. Với điều dưỡng có tay nghề, BV điều động lên phòng điều dưỡng để quản lý điều hành chuyên môn và nhân sự. Trường hợp khoa điều trị thiếu điều dưỡng, BV sẽ phân công những người này xuống hỗ trợ” - bà Hoàng nói.

Bên cạnh đó, điều dưỡng không nghỉ bù hoặc phải sắp xếp thời gian nghỉ bù linh hoạt để không ảnh hưởng đến công việc. “BV đã thực hiện mã hóa thông tin bệnh nhân bằng các ký hiệu đơn giản, dễ nhớ. Với cách làm này, điều dưỡng sẽ giảm được công đoạn ghi chép, tăng thời gian chăm sóc bệnh nhân” - bà Hoàng nói thêm.

Cần khảo sát tình hình đào tạo điều dưỡng

Mới đây, trong buổi khảo sát tình hình khám chữa bệnh tại một BV chuyên khoa của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết hiện nhiều BV công trên địa bàn TP.HCM không tuyển dụng được điều dưỡng trong khi tuyển BS rất dễ. “Điều này thật tréo ngoe bởi khoảng 20 năm trước, tuyển dụng điều dưỡng dễ nhưng BS thì khó” - BS Nam nói.

Theo BS Nam, quy chế đào tạo sau này yêu cầu điều dưỡng phải được đào tạo tiêu chuẩn cao đẳng. Do vậy, các trường đại học công hiện nay không đào tạo ngành điều dưỡng mà đa phần do các trường tư và cao đẳng đào tạo. “Các BV khó tuyển điều dưỡng là tình trạng chung. Do vậy, rất cần có cuộc khảo sát tình hình đào tạo điều dưỡng hiện nay ở các trường” - BS Nam nói.