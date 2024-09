TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới 15/09/2024 11:25

(PLO)- Trưa, chiều và tối ở TP.HCM cùng các tỉnh khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to...

Sáng sớm ngày 15-9, nhiều nơi ở TP.HCM và các tỉnh khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa giông. Cụ thể ở TP.HCM, mưa xuất hiện một số nơi ở khu vực TP Thủ Đức, quận Tân Phú, huyện Cần Giờ, Bình Chánh...

TP.HCM và các tỉnh khu vực Nam Bộ sẽ còn mưa trong nhiều ngày tới. Ảnh: NC

Mưa cũng xuất hiện nhiều ở một số nơi như Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang...

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 15-9, trưa chiều và tối ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Trong ngày, có lúc trời giảm mây, giảm mưa, hửng nắng nhẹ. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo hai đến ba ngày tới, tại Nam Bộ, Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động mạnh, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh.

Theo đó, thời tiết Nam Bộ trưa, chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong ngày, có lúc trời giảm mây, giảm mưa, hửng nắng nhẹ. Đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị.