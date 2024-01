Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Ngày 31-12, trang thông tin điện tử của VKSND Tối cao thông tin, cơ quan này đã có quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 28-10-2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết cùng 20 bị can đồng phạm trong vụ án thao túng chứng khoán.

Trong đó, bị can Trịnh Văn Quyết và hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế (cựu kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) bị đề nghị truy tố về hai tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trịnh Văn Quyết khi còn đương nhiệm Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Theo kết luận điều tra, Trịnh Văn Quyết là người sáng lập Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và 50 công ty liên quan khác. Ông Quyết cùng những người liên quan đã thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính 723 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư số tiền 3.620 tỉ đồng.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế mượn CMND của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 141 tài khoản được mở tại Công ty Chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác (ông Quyết đứng tên 23 tài khoản).

Để thao túng thị trường chứng khoán, từ tháng 5-2017 đến tháng 1-2022, bà Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty Chứng khoán BOS.

Bà Nga đã chỉ đạo nhân viên thực hiện 1.568 lần cấp hạn mức cho 79 trong số 141 tài khoản trên với hạn mức khống là 170 tỉ đồng. Bà Huế đã sử dụng các tài khoản này đặt 15.128 lệnh mua với khối lượng 2,8 triệu cổ phiếu gồm các mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.

Sau khi đặt lệnh mua, bà Huế hủy lệnh, khớp chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã cổ phiếu để thực hiện hành vi thao túng và bán cổ phiếu ra thị trường, giúp ông Quyết thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết biết trước khi bán cổ phiếu phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng vẫn chỉ đạo bà Huế sử dụng tài khoản của mình bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên giao dịch ngày 10-01-2022 với tổng giá trị khớp lệnh là 1.689 tỉ đồng.

MINH CHÂU