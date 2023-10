Trà Vinh: Chủ tiệm nail lừa đảo chiếm đoạt gần 72 tỉ đồng

(PLO)- Can thiệp trong việc bấm biển số tự động, Cựu trưởng phòng CSGT Công an An Giang và một bị cáo khác bị đề nghị mức án từ một năm sáu tháng đến 2 năm tù; ba bị cáo còn lại được đề nghị cho hưởng án treo.