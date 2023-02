Bắt 1 nữ chủ hụi ở An Giang chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng

(PLO)- Kiều Oanh đã ghi khống và tự ý lấy hàng trăm phần hụi qua đó chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng của hụi viên

Ngày 10-2, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm đối với Nhan Thị Kiều Oanh (32 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của Oanh và thu giữ nhiều tài liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12-2019 đến tháng 7-2021 (âm lịch), Oanh đã tổ chức 30 dây hụi cho nhiều người tham gia. Trong quá trình làm đầu thảo hụi, Oanh đã ghi khống tên nhiều người tham gia chơi 106 phần hụi để hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 5,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình khui hụi, Oanh còn lấy 218 phần hụi của các hụi viên khác để hốt hụi chiếm đoạt số tiền trên 11,1 tỉ đồng.

HẢI DƯƠNG