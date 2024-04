Trà Vinh: Tạm giữ người đàn ông mua máy in về làm tiền giả 04/04/2024 20:15

(PLO)- Để tiêu xài cá nhân, người đàn ông mua máy in về làm tiền giả thì bị Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện và bắt giữ

Ngày 4-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu (36 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Nguyễn Minh Hiếu bị Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ vì làm, tàng trữ tiền giả. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, chiều ngày 3-4, qua công tác trinh sát, Công an huyện Cầu Kè phối hợp Công an huyện Càng Long và phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra nhà trọ ở ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè thì bắt quả tang Hiếu đang tàng trữ tiền giả.

Số tiền giả do Hiếu in ra để sử dụng

Các dụng cụ Hiếu dùng làm tiền giả

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 144 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, 01 máy photo màu; 03 dao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả.

Bước đầu, Hiếu khai khoảng 10 ngày trước mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Sau đó Hiếu dùng máy in photo nhiều tờ tiền giả để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.