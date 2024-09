Tranh cãi vụ tòa cho rằng bảo vệ chung cư phải chịu trách nhiệm vì khóa bánh xe của khách 29/09/2024 07:01

Như PLO đã đưa tin, TAND TP Thủ Đức, TP.HCM vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía ông Nguyễn Quang Nhựt về việc yêu cầu Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền bồi thường vì bị bảo vệ khóa bánh xe.

HĐXX nhận định, hành vi tự ý khóa bánh xe của nhân viên bảo vệ mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu xe là hành vi trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Việc bảo vệ tự ý khóa bánh xe của ông Nhựt là hành vi pháp lý đơn phương của nhân viên bảo vệ. Ông Nhựt có quyền khởi kiện nhân viên bảo vệ bằng một vụ án khác.

Sau khi bài viết được đăng tải, đã có nhiều ý kiến tranh luận từ bạn đọc xung quanh việc bảo vệ khóa bánh xe của khách đến đậu xe trong chung cư.

Một chiếc xe bị khóa bánh ở chung cư Masteri Thảo Điền. Ảnh: Facebook Ban quản trị chung cư Thảo Điền.

Bạn đọc Phùng Tuấn Anh bình luận: “Bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc cho chung cư. Ban quản lý chung cư có trách nhiệm làm việc với công ty bảo vệ, khách làm sao biết bảo vệ của đơn vị nào mà kiện”.

Bạn đọc TPT cho rằng: “Bảo vệ không bao giờ dám khóa bánh xe người vi phạm nếu không được cung cấp khóa và chỉ thị của cấp quản lý”.

“Vậy ai trang bị cho bảo vệ khóa? Bảo vệ làm sai hợp đồng sao ban quản trị vẫn còn sử dụng họ?” - bạn đọc Phambui nêu ý kiến.

Trong khi đó bạn đọc Trang cho rằng: "Hành vi khóa bánh xe của ông Nhựt là có vi phạm pháp luật, nhưng đổ cho hành vi pháp lý đơn phương của cá nhân bảo vệ. Nếu bảo vệ không nhận được chỉ thị hay yêu cầu của ban quản trị hay công ty thì họ đâu dám khóa bánh xe người khác như vậy".

Theo LS Trương Văn Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) căn cứ quy định Chương II Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì ban quản lý chung cư, ban quản trị chung cư không có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với hành vi đậu xe sai vị trí của người dân.

Do đó, thay vì khóa xe, trong trường hợp phát hiện xe đậu sai chỗ trong chung cư, ban quản trị chung cư nên gửi thông báo nhắc nhở đến chủ phương tiện vi phạm và yêu cầu di chuyển xe khỏi khu vực khác. Trong trường hợp cần thiết, ban quản lý có thể liên hệ với cơ quan chức năng như công an hoặc đội quản lý trật tự đô thị để can thiệp, yêu cầu chủ phương tiện chấm dứt hành vi.

Đồng thời, ban quản lý cần xem xét sửa đổi nội quy chung cư, lắp đặt biển cảnh báo và hệ thống giám sát để giám sát và xử lý các vi phạm một cách minh bạch, hợp pháp. Những biện pháp này không chỉ giúp quản lý tốt hơn mà còn đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý cho cư dân.