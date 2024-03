Trao giải Oscar 2024: Oppenheimer của Christopher Nolan đại thắng với 7 tượng vàng

Sáng 11-3 (giờ Việt Nam) lễ trao giải Oscar 2024 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles (Mỹ).

Oscar 2024 được dẫn dắt bởi MC Jimmy Kimmel. Đây là lần thứ 4 nam MC được tham gia dẫn cho lễ trao giải đình đám này. Ảnh: CNN

So với những mùa trước, Oscar 2024 có một số sự đổi mới trong đó nổi bật nhất là sự trở lại của 5 người chiến thắng hồi năm ngoái. Họ sẽ phát biểu tri ân rồi tham gia trao giải.

Theo đài CNN, Da'Vine Joy Randolph thắng giải nữ phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Holdovers.

Đây là giải Oscar đầu tiên của nữ diễn viên người da màu người Mỹ Da'Vine Joy Randolph.

Tại Oscar 2024, hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất, tượng vàng đã thuộc về War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko.

Thiếu niên và Chim Diệc (The Boy and the Heron) của đạo diễn Hayao Miyazaki thắng giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscar 2024

Đây cũng là lần thứ hai nam đạo diễn đoạt giải thưởng Oscar danh giá

Công chiếu vào năm 2023, bộ phim đã đứng số một phòng vé Bắc Mỹ và thu về 13 triệu USD.

Hạng mục Kịch bản gốc hay nhất thuộc về Anatomy of a Fall, trước đó phim cũng đã đoạt Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2023.

Arthur Harari (trái) và Justine Triết nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho "Anatomy of a Fall"

Tác phẩm của đạo diễn người Pháp Justin Triet kể về hành trình nhân vật nữ Sandra minh oan trước tòa về cái chết của chồng mình, qua đó mở ra góc khuất hôn nhân.

Đối với hạng mục Kịch bản chuyển thể hay nhất, American fiction đã vượt qua nhiều đối thủ để đoạt giải thưởng ở hạng mục này.

Cord Jefferson nhận giải Oscar Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho American Fiction tại Oscar 2024

Đây là tác phẩm đầu tay của nhà biên kịch Cord Jefferson (41 tuổi), được chuyển thể từ tiểu thuyết "Erasure" của nhà văn Percival Everett.

Tại Oscar 2024, Poor Things đã lập cú hattrick khi chiến thắng ở cả ba hạng mục Làm tóc và trang điểm xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Thiết kế phục trang.

Ba nhà tạo mẫu (từ trái sang phải) Mark Coulier, Nadia Stacey và Josh Weston nhận giải Hóa trang xuất sắc nhất cho phim Poor Things

Holly Waddington nhận giải Thiết kế trang phục đẹp nhất cho phim “Poor Things”

Poor Things là tác phẩm 18+ do chủ nhân tượng vàng Oscar (trong La La Land) Emma Stone đóng chính.

Giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất là The Zone of Interest (Vương quốc Anh).

Dự án đã làm nên lịch sử khi là phim Anh đầu tiên đoạt giải ở hạng mục này. Phim do đạo diễn người Anh Jonathan Glazer chỉ đạo, cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Martin Amis.

Robert Downey Jr. đã giành được giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Oppenheimer.

Trước đó, Downey đã giành giải Quả cầu vàng và SAG cho vai diễn trong Oppenheimer và được xem là ứng cử viên hàng đầu cho Oscar 2024.

Nam diễn viên nhận được đề cử Oscar đầu tiên khi đóng vai Charlie Chaplin trong phim Chaplin năm 1992.

Tác phẩm Câu chuyện diệu kỳ Về Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar) của đạo diễn Wes Anderson đã giành được giải Oscar cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất.

Đây là giải Oscar đầu tiên dành cho Anderson sau 8 lần đề cử. Ông không có mặt tại Nhà hát Dolby để nhận giải.

Năm nay, điện ảnh Nhật đón tin vui khi phim Godzilla Minus One giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc tại Oscar 2024.

Cho tới nay, Godzilla Minus One (đạo diễn Takashi Yamazaki) đã đạt hơn 100 triệu USD doanh thu toàn cầu. Bộ phim gây sốt khi có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc dù chỉ có kinh phí 15 triệu USD.

Oppenheimer giành giải thưởng thứ hai ở hạng mục Dựng phim hay nhất.

Hạng mục Phim tài liệu ngắn hay nhất thuộc về The Last Repair Shop.

Giải Phim tài liệu hay nhất của Oscar 2024 thuộc về 20 Days in Mariupol. “Tôi ước mình chưa bao giờ làm bộ phim này”, đạo diễn phim tài liệu chiến tranh Ukraine nói khi nhận giải Oscar

Phim ngắn người đóng hay nhất thuộc về The Wonderful Story of Henry Sugar. Phim phát sóng trên Netflix, do Wes Anderson đạo diễn. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thắng giải Oscar nhưng đạo diễn Wes Anderson lại không có mặt tại lễ trao giải.

The Zone of Interest thắng giải thứ hai ở hạng mục Âm thanh hay nhất.

Oppenheimer vươn lên dẫn đầu đêm trao giải sau khi thắng thêm giải Nhạc phim gốc hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

Ryan Gosling biểu diễn ca khúc I'm Just Ken trong phim Barbie tại Oscar 2024

"Oppenheimer" giành giải Oscar thứ 4 cho nhạc phim gốc hay nhất

What Was I Made For? của phim Barbie thắng hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất.

Greta Gerwig và Margot Robbie ôm Billie Eilish và Finneas O'Connell sau khi họ giành giải Bài hát gốc hay nhất cho "What Was I Made For" trong phim "Barbie".

Cillian Murphy thắng được giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Oppenheimer".

Cillian Murphy nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim "Oppenheimer"

Đạo diễn của Oppenheimer - ông Christopher Nolan thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Steven Spielberg trao cho Christopher Nolan giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất.

Emma Stone thắng giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Poor Things.

Emma Stone nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim “Poor Things”

Cuối cùng, Oppenheimer thắng giải Phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar năm nay.

Dàn diễn viên và đoàn làm phim “Oppenheimer” nhận giải Phim hay nhất tại Oscar 2024

Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan được thực hiện dựa trên cuốn tiểu sử ra mắt năm 2005 American Prometheus của Kai Bird và Martin J. Sherwin.

Phim xoay quanh J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử.

Tác phẩm đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của Oppenheimer, vai trò chỉ đạo của ông đối với Dự án Manhattan và những tranh cãi trong phiên điều trần an ninh năm 1954 với những cáo buộc ông là gián điệp của Liên Xô.

Oscar 2023: Tìm ra những chủ nhân của giải thưởng danh giá (PLO)- Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 năm 2023 đã kết thúc với chiến thắng lớn thuộc về đoàn làm phim "Everything Everywhere All At Once".

VĂN HÀ - DƯƠNG KHANG