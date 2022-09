Trích camera, truy bắt được kẻ giật túi xách du khách ở Hội An

Trưa 3-9, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Sinh (25 tuổi, ngụ phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 1-9, du khách trình báo bị cướp tài sản khi đang đạp xe trên đường Hai Bà Trưng (TP Hội An). Công an TP Hội An triển khai lực lượng xác minh, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát… để truy tìm nghi phạm.

Từ đặc điểm nhận dạng, qua lời khai của bị hại và các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hội An đã khống chế Sinh khi đang lưu thông trên đường Lạc Long Quân vào chiều 2-9. Sau đó, đưa nghi phạm về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, Sinh khai nhận đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật tài sản vào các ngày 31-8 và 1-9.

Cụ thể, vào tối 31-8 và 1-9, Sinh chạy xe máy trên các tuyến đường ở TP Hội An tìm người sơ hở để cướp.

Khi đến đường Hai Bà Trưng, Sinh phát hiện du khách nước ngoài đạp xe, để túi xách trên giỏ xe phía trước nên áp sát, giật túi xách rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được túi xách, Sinh chỉ lục lấy tài sản có giá trị mang đi bán, còn lại vứt xuống sông để phi tang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.