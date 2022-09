6 thanh thiếu niên gây hàng loạt vụ cướp sa lưới

Ngày 2-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ nhóm cướp tài sản gồm Nguyễn Hoàng Danh (SN 1999, ngụ quận Bình Tân); Huỳnh Việt Vũ, Nguyễn Khánh Hoàng Sang (cùng SN 2004); Phạm Thành Danh (SN 2005, ngụ quận 8); Nguyễn Lâm T. và Nguyễn Tâm Phúc H. (cùng SN 2006).

Theo hồ sơ, ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 tiếp trình báo của chị Trần Qúi L. (ngụ phường 3, quận 6) về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, chị L. điều khiển xe máy từ nhà qua quận 8 để lấy hàng. Khi di chuyển đến chân cầu Chà Và (thuộc phường 13, quận 5) thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe gắn máy áp sát chặn đầu xe. Ngay sau đó, bốn thanh niên khác đi trên hai xe máy tiếp tục áp sát và yêu cầu chị L. đưa ra tài sản. Nhóm này lấy của chị L. 11 triệu đồng tiền mặt cùng với một điện thoại Samsung S22 Ultra.

Sau khi lấy được nhiều tài sản, nhóm sáu thanh niên tẩu thoát về đường Võ Văn Kiệt hướng đi quận 1. Do quá hoảng loạn nên chị L. không truy hô và đi về nhà, sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định tính chất manh động của nhóm cướp, vụ việc được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Đại tá Mai Hoàng – Phó Giám đốc Công an TP - đã chỉ đạo Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc PC02 phối hợp với Công an quận 5 khẩn trương điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC02 và Công an quận 5 đã xác định và bắt giữ nhóm cướp tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Các thành viên trong nhóm có tuổi đời còn rất trẻ, từ 16 đến 23 tuổi, không học hành, không nghề nghiệp, thuê trọ sống tụ tập cùng nhau.

Nhóm này khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Cả nhóm cùng nhau thực hiện các vụ cướp và không có người cầm đầu. Thủ đoạn là chạy xe thành từng nhóm, rảo quanh các tuyến đường ít người qua lại, tìm người có tài sản để đeo bám, sau đó chặn và ép xe để cướp tài sản có giá trị, dễ tiêu thụ như điện thoại di động, túi xách, tiền mặt… Tài sản cướp được chúng đem bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Đến thời điểm bị bắt, nhóm này khai nhận đã thực hiện ít nhất chín vụ cướp khác bằng thủ đoạn trên tại một số quận trên địa bàn TP.

Phòng PC02 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.