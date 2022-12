Triệt phá 3 điểm cá độ bóng đá ở Phan Thiết

(PLO)- Mỗi đêm, các điểm cà phê này luôn có người đứng ra tổ chức, “ra kèo” cho người đến xem bóng đá World Cup 2022 cá cược.

Ngày 2-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý ba vụ cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Phan Thiết bắt quả tang.

Cụ thể, vào khuya ngày 30-11, tổ công tác Công an thành phố Phan Thiết phối hợp với Công an phường Hưng Long đã bắt quả tang hàng chục người tại hai quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng và đường Trần Quang Khải đang tổ chức cá độ bóng đá.

Hai người được xác định đứng ra tổ chức, “ra kèo” cá độ ăn thua bằng tiền ở hai quán cà phê này là Nguyễn Văn Hiền (34 tuổi) và Phạm Văn An (54 tuổi) cùng ngụ tại phường Hưng Long, TP Phan Thiết.

Trước đó vào khuya ngày 29-11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Phan Thiết, phối hợp với Công an phường Đức Thắng đã bắt quả tang Lương Văn Ý (36 tuổi), trú khu phố 2, phường Đức Thắng, Phan Thiết đang tổ chức cho 12 người tham gia cá độ bóng đá tại một quán cà phê trên đường Vạn Thủy Tú, thuộc phường Đức Thắng.

Theo lời khai, từ đầu mùa World Cup năm 2022, những người này đã tổ chức cho các con bạc đến tại một số quán cà phê trên địa bàn để xem đá bóng và họ “ra kèo” cá độ.

Trung bình mỗi đêm số tiền giao dịch lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Phan Thiết, vòng chung kết Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2022 diễn ra từ ngày 20-11 đến 18-12 là điều kiện thuận lợi mà các đối tượng lợi dụng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động mạnh.

Do đó lực lượng công an đang tập trung triệt phá các điểm cá độ này. Công an cũng đề nghị người dân tố giác các điểm cá độ bóng đá.

PN