Triệt phá tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh ẩn để hoạt động

(PLO)- Sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an 7 tỉnh, thành phố, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn một số vấn đề.

Chiều 10-1, tại Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu diễn ra hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp số 303/QCPHĐBANTT ngày 29-10-2020 về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an 7 tỉnh, thành phố gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang.

Tình hình tội phạm trật tự xã hội vẫn phức tạp

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ nhiệm vụ Cụm trưởng trong năm 2023



Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Ban Nội chính, lãnh đạo Công an 7 tỉnh, thành phố trong cụm.

Theo báo cáo sơ kết, năm 2023, tình hình an ninh chính trị khu vực 7 tỉnh, thành phố cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn một số vấn đề. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp.

Trong đó, nổi lên là các nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn trong sinh hoạt, gia đình. Tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh. Tội phạm lợi dụng công nghệ cao, nhất là lừa đảo qua mạng vẫn diễn ra.

Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, nổi lên là kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, trốn thuế; lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Vi phạm trong quản lý đất đai, đấu thầu đấu giá. Tội phạm tham nhũng, tiêu cực còn xảy ra ở các cơ quan, doanh nghiệp, có những sai phạm mang tính hệ thống (đăng kiểm, thanh tra giao thông).

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát biểu khai mạc hội nghị. ẢNh: TK

Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và tính chất, phương thức thủ đoạn ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ; phát hiện ma túy trôi dạt trên các vùng biển mà không xác định được người liên quan.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường xảy ra nhiều, đặc biệt là tình trạng xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn cho phép; tình trạng quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy định; khai thác khoáng sản (cát) trái phép; vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn công nghiệp, khu chợ tự phát phục vụ cho công nhân, người lao động...

Tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp



Trước tình hình trên, Công an các tỉnh, thành phố trong cụm đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND các địa phương tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...

Các hệ lực lượng, địa bàn giáp ranh cấp huyện, cấp xã đã ký kết các Quy chế, kế hoạch phối hợp, hình thành cơ chế, sẵn sàng hiệp đồng tác chiến khi có yêu cầu.

Lực lượng công an các cấp trong cụm 7 tỉnh đã tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tình hình nổi lên tại các địa bàn giáp ranh; thường xuyên trao đổi về đối tượng từ các tỉnh, thành phố giáp ranh đến địa phương gây án bị bắt giữ để phối hợp đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và điều tra mở rộng, giải quyết triệt để vụ án.

Hội nghị sơ kết 1 năm công tác đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh 7 tỉnh, thành phố. Ảnh: TK

Thời gian tới, công an 7 tỉnh, thành phố trong cụm sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong công tác bảo đảm ANTT; tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo và trao đổi tình hình, thông tin về an ninh trật tự, nhất là những thông tin về hoạt động của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, hoạt động lưu động và tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm sử dụng công nghệ cao đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú, quản lý địa bàn, có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các địa bàn giáp ranh trong công tác tuần tra, kiểm tra hành chính tại các địa bàn giáp ranh, kịp thời phát hiện triệt phá các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh ẩn náu, hoạt động.

Kịp thời có hình thức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an Bà Rịa- Vũng Tàu được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (PLO)- Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an Bà Rịa- Vũng Tàu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023” tại hội nghị tổng kết của ngành chiều 25-12.

TRÙNG KHÁNH