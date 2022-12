Bình Dương: Công an TP Dĩ An quyết tâm bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh

(PLO)- Là địa bàn giáp ranh có tình hình ANTT diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao công an TP Dĩ An đang nỗ lực đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân.

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó Trưởng Công an TP Dĩ An cho biết, xác định địa bàn TP Dĩ An giáp ranh với TP Thủ Đức (TP HCM) và TP Biên Hòa (Đồng Nai), nên có tình hình ANTT diễn biến phức tạp.

"Với tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ, Công an TP Dĩ An sẽ bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn". Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó Trưởng Công an TP Dĩ An

Chính vì thế, Công an TP Dĩ An luôn chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lãnh đạo công an TP Dĩ An khẩn trương thành lập hai tổ tuần tra đặc biệt 171 để tấn công mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố.

“Mặc dù, gặp nhiều khó khăn do lực lượng lượng mỏng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhưng với tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Dĩ An sẽ bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn”, Thượng tá Quân nhấn mạnh.

Trấn áp mạnh tội phạm hoạt động về đêm

Có mặt tại Công an TP Dĩ An vào một ngày cuối năm, phóng viên Báo Pháp luật TP HCM theo Đội Tuần tra đặc biệt 171 tuần tra xuyên đêm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh.

Tổ công tác gồm khoảng hơn 20 cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng bắt đầu xuất phát lúc 21 giờ, trên các tuyến đường đi qua bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm nào đều bị tổ tuần tra cho dừng xe để kiểm tra hành chính.

Trong chuyến tuần tra, lực lượng 171 ghi nhận hàng chục người dân vi phạm về nồng độ cồn. Đáng chú ý, một người đàn ông điều khiển xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng tuần tra phát hiện cho dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra để đo nồng độ, những người này có dấu hiệu say xỉn không hợp tác và có hành động chống đối.

Với quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tránh việc người dân có hành vi quá khích, chống đối. Lực lượng tuần tra đã vận động, khuyên nhủ người vi phạm chấp hành việc kiểm tra.

Qua đó, người đàn ông vi phạm đã phải chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn rất cao. Tổ tuần tra đã đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý.

Gần 12 giờ đêm, khi tổ tuần tra đang trên đường thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ, công an phường Dĩ An thông báo về việc có một vụ va chạm giao thông.

Tuy có lực lượng công an phường và lực lượng hỗ trợ tại hiện trường, nhưng hai bên xảy ra va chạm đã hung hãn lao vào đánh nhau.

Ngay lập tức, tổ 171 đã khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ giải quyết không để phát sinh điểm nóng gây mất ANTT. Khi tổ tuần tra có mặt, hai bên buộc phải ngừng cãi nhau và không còn tình trạng hung hãn như lúc đầu.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông trong tổ 171 đã ghi nhận hiện trường và làm việc với hai bên xảy ra va chạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng đội CSGT (Tổ trưởng tổ 171), do địa bàn giáp ranh nên tình hình ANTT diễn biến phức tạp. Trong nhiều cuộc tuần tra, tổ 171 đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ các nhóm thanh niên đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Cũng theo Trung tá Trung, có nhiều loại tội phạm hoạt động về đêm như: mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, trộm cắp tài sản... Khi tuần tra, Tổ 171 luôn sẵn sàng trấn áp, xử lý nghiêm và bắt giữ nhanh các loại tội phạm này.

“Mặc dù tuần tra xuyên đêm gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng cán bộ chiến sĩ trong tổ tuần tra luôn nêu cao tinh thần quyết tâm trấn áp các loại tội phạm. Không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng gây mất ANTT”, Trung tá Trung nói.

Trung tá Trung chia sẻ thêm: “Vào gần sáng sẽ là thời điểm hoạt động của tội phạm ma túy và vận chuyển hàng cấm. Loại tội phạm này rất manh động, chúng sẽ dùng hung khí để chống trả và bạt mạng bỏ chạy. Khi phát hiện loại tội phạm này, tổ tuần tra phải nhanh chóng chia ra nhiều tổ để vây ráp chốt chặn, khống chế nhanh đối tượng. Đảm bảo vừa bắt được tội phạm vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và người dân”.

Quyết tâm giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó Trưởng Công an TP Dĩ An cho biết, thời điểm cuối năm là lúc các loại tội phạm ra tăng các hoạt động phạm tội. Đặc biệt, Dĩ An là thành phố nằm giáp ranh nên theo dự báo thì tình hình tội phạm sẽ diễn biến phức tạp.

Chính vì vậy, Công an TP Dĩ An nói chung và tổ tuần tra đặc biệt 171 nói riêng sẽ phối hợp với Công an các địa phương tăng cường mọi biện pháp để trấn áp tội phạm. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật và công khai để chủ động ngăn ngừa và trấn áp mạnh các loại tội phạm. Đặc biệt, tổ 171 sẽ liên tục tuần tra khép kín để các loại tội phạm không còn đất để hoạt động.

“Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao Công an TP Dĩ An sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công, phòng chống các loại tội phạm. Đảm bảo một mùa xuân an toàn, vui tươi đến tất cả người dân”, Thượng tá Quân nhấn mạnh.

Theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương mới đây Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch ra quân trấn áp các loại tội phạm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đại tá Quyên lực lượng công an các đơn vị, địa phương sẽ tập trung lực lượng, ứng trực bảo đảm quân số sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các phần tử xấu, đối tượng cơ hội chính trị, các đối tượng tập trung đông người khiếu kiện, các đối tượng lợi dụng internet, mạng xã hội để hoạt động chống phá.

Đối với tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh, xử lý các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn gây mất ANTT. Các đối tượng hoạt động liên tuyến, liên địa bàn, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, đòi nợ thuê, tội phạm mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội. Tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc… và các loại tệ nạn khác.

Từ đó, thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% phạm pháp hình sự, tỉ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên. Đấu tranh với tội phạm về kinh tế, ma tuý, môi trường phát hiện, xử lý tăng 20% so với thời gian liền kề. Tập trung truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã giảm 50%.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT như hành vi: vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải, quá số lượng hành khách theo quy định; lái xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia… kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: “Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện cao điểm theo kế hoạch đề ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đảm đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài lực lượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, không để tội phạm lộng hành, góp phần hạn chế phát sinh tội phạm trên địa bàn”.

Lực lượng 171 xử lý nhiều vụ việc vi phạm

Tính đến hết tháng 11-2022, Tổ tuần tra đặc biệt 171 toàn tỉnh Bình Dương đã tuần tra được 451 lượt với gần 4.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Tổ tuần tra 171 toàn tỉnh liên tục tuần tra đảm bảo tình hình ANTT. Ảnh: LÊ ÁNH

Kết quả đã phát hiện trên 2.200 phương tiện vi phạm, trong đó chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn. Tạm giữ 2.707 giấy chứng nhận đăng ký, chứng nhận kiểm định, giấy phép lái xe và phương tiện.

Đáng chú ý, các tổ tuần tra đã phát hiện 25 vụ, 43 người tàng trữ trái phép chất ma túy. 34 vụ, 169 người vi phạm về trật tự xã hội.

Riêng địa bàn TP Dĩ An đã kịp thời phát hiện nhiều vụ các nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau.

Đặc biệt, đã phát hiện gần 20 vụ vi phạm về trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ…Qua đó bắt giữ hàng chục người và tang vật để tiếp tục điều tra xử lý.

LÊ ÁNH