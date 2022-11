Tổ tuần tra đặc biệt 171 Bình Dương trấn áp 'tội phạm đường phố'

(PLO)- Mới được “tung” vào hoạt động nhưng tổ 171 Bình Dương đã phát huy được hiệu quả, khiến tội phạm phải khiếp sợ.

Ngay sau khi Công an tỉnh Bình Dương thành lập năm tổ tuần tra đặc biệt (gọi tắt là tổ 171), công an chín huyện, thị, TP toàn tỉnh Bình Dương cũng đã thành lập, đi vào hoạt động tổ 171.

Ra quân trấn áp các loại tội phạm

Nhiều tổ 171 rải khắp trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tội phạm thì lực lượng này lập tức xử lý, trấn áp.

Các tổ 171 đã phát hiện nhiều người điều khiển mô tô vi phạm luật giao thông. Thậm chí, có vụ người vi phạm bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông đông vẫn tăng ga hoặc quay đầu bỏ chạy. Tổ 171 ngay lập tức chốt chặn, áp sát để kiểm tra, xử lý.

Điển hình ngày 1-11, tổ 171 thuộc Công an TP Thuận An phối hợp với Công an phường An Phú tuần tra, khi đến đoạn đường Lê Thị Trung (phường An Phú) thì phát hiện nhóm khoảng 20 thanh niên nghi vấn đi trên ba ô tô.

Khi thấy tổ tuần tra, nhóm thanh niên bỏ chạy, ngay lập tức tổ tuần tra vây ráp, khống chế nhóm thanh niên này. Qua kiểm tra ô tô, nhóm thanh niên cất giấu dao bấm, mã tấu, cây ba khúc. Nhóm này thừa nhận từ Đồng Nai qua Bình Dương để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Trước đó, trong đêm 31-10, một tổ 171 thuộc Công an tỉnh Bình Dương đang tuần tra thì phát hiện một xe máy chở ba không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế tăng ga bỏ chạy, tổ tuần tra ngay lập tức áp sát, khống chế. Cả ba thanh niên có biểu hiện say xỉn tiếp tục không chấp hành, chống đối nên buộc tổ tuần tra đưa về trụ sở công an phường tiếp tục xử lý.

Ngoài ra, các tổ tuần tra trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện nhiều vụ vi phạm giao thông, tàng trữ ma túy, gây rối.

Theo thống kê, sau ba ngày đi vào hoạt động, các tổ 171 đã kiểm tra, phát hiện gần 200 trường hợp vi phạm.

Người dân vui mừng khi thấy tổ 171 tuần tra

Sau khi các tổ 171 đi vào hoạt động, nhiều người dân bày tỏ vui mừng, hy vọng các tổ này sẽ tuần tra liên tục để các loại tội phạm không còn “đất” hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (ngụ phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) chia sẻ khi biết Công an tỉnh Bình Dương có tổ tuần tra đặc biệt, bà và mọi người trong gia đình rất vui mừng. Bà Tuyến mong muốn tổ này sẽ liên tục tuần tra, bắt trộm cướp để mọi người an tâm khi ra đường. “Trước đây tôi nghe tổ 141 trấn áp tội phạm mạnh lắm, khi thấy ở Bình Dương có tổ 171 tôi cũng thấy phấn khởi. Tôi hy vọng lực lượng này trấn áp thật mạnh các loại tội phạm để người dân yên tâm hơn” - bà Tuyến chia sẻ.

Ngoài bà Tuyến, rất nhiều người dân tại Bình Dương khi nghe tin Bình Dương có tổ tuần tra đã rất phấn khởi.

“Mong các anh 171 liên tục tuần tra, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó. Chúc các anh có nhiều sức khỏe” - một người dân khác chia sẻ.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng tham gia tổ 171 là những chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm trong công tác, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, được trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ cần thiết để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

Theo Đại tá Quyên, tổ này có thẩm quyền kiểm tra tất cả trường hợp có dấu hiệu vi phạm và ngăn chặn, can thiệp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các đối tượng nguy hiểm, quá khích, băng nhóm…

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bình Dương đã có 19 tổ 171. Ngoài năm tổ thuộc Công an tỉnh Bình Dương, công an chín huyện, thị, TP đã thành lập tổ 171. Trong đó, các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự như TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên, mỗi địa phương thành lập hai tổ. Thiếu tá Lâm Hiền Huynh, Tổ trưởng Tổ tuần tra đặc biệt số 1, thuộc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Tổ tuần tra kết hợp với nhiều lực lượng nên sẽ thuận lợi hơn trong công tác tuần tra, xử lý các vụ việc. Mỗi thành viên trong tổ tuần tra đều quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được biết trước Công an tỉnh Bình Dương, các địa phương khác cũng đã thành lập các tổ tuần tra đặc biệt như: 141 (TP Hà Nội), 363 (TP.HCM), 911 (TP Đà Nẵng), 161 (Đồng Nai)…

LÊ ÁNH