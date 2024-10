Triều cường dâng cao, Thủy điện Trị An đóng đập xả lũ khẩn 15/10/2024 15:12

(PLO)- Do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới nên Thủy điện Trị An đóng đập xả lũ khẩn.

Ngày 15-10, Công ty Thủy điện Trị An có văn bản thông báo về việc kết thúc xả tràn hồ chứa Thủy điện Trị An (đợt 2).

Theo Công ty Thủy điện Trị An, vào chiều ngày 14-10, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Trị An là 61,49m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,4m, lưu lượng nước về hồ là 1.010m3/s. Dự kiến 1 đến 2 ngày đến lưu lượng nước về hồ từ 900-1.000 m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả lũ qua đập tràn người dân kéo đến bắt cá. Ảnh: VŨ HỘI.

Tuy nhiên, triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ngày 14-10 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới.

Đến ngày 18-10 mực nước có thể lên đỉnh triều cao nhất ngày có thể đạt mức trên báo động III. Do đó Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả lũ qua đập tràn nhằm góp phần hạn chế triều cường.

Thủy điện Trị An là hồ lớn nhất miền Nam, đi vào hoạt động năm 1991 gồm 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW. Ngoài đóng góp cho điện lưới điện quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du. Thời gian tới, khi triều cường ở hạ du giảm, Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ.