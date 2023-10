Triều Tiên thi đấu bùng nổ ra sao tại ASIAD 19?

Cho đến thời điểm 13 giờ ngày 6-10, tức còn hai ngày nữa ASIAD 19 khép lại, thể thao Triều Tiên đang đứng thứ bảy trên bảng tổng sắp huy chương. Với 10 HCV, 16 HCB, 9 HCĐ, Triều Tiên luôn nằm nhóm trên của bảng tổng sắp ASIAD 19.

Triều Tiên là cường quốc cử tạ, không chỉ trên bình diện châu lục mà cả Olympic, những lần tham dự Olympic những hạng cân nhẹ, Triều Tiên thường “đánh chiếm” ngôi vị cao nhất ở môn này.

Bóng đá nữ Triều Tiên vào tranh HCV cùng Nhật Bản 19 giờ ngày 6-10.

Tại ASIAD 19, tính đến 14 giờ ngày 6-10, thể thao Triều Tiên có số HCV cùng HCB và HCĐ rất đáng khích lệ. Trong số 10 HCV của Triều Tiên thì có đến 6 HCV cử tạ, trong đó có 5 HCV do những nữ VĐV mang về các hạng cân 49, 55, 59, 64, 76 kg và có ba kỷ lục thế giới. Ri Chong-song là nam VĐV duy nhất ở môn cử tạ mang về HCV cho Triều Tiên ở hạng 81kg.

Bốn chiếc HCV còn lại của Triều Tiên gồm 1 ở bắn súng (đồng đội nữ 10m mục tiêu di động), 1 HCV quyền Anh hạng 54kg nữ do Pang Chol-mi đem lại. Hai HCV ở thể dục dụng cụ do mỗi VĐV An Chan-gok mang về ở hai nội dung xà lệch và sào. Đến thời điểm này vẫn chưa diễn ra trận chung kết bóng đá nữ giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Triều Tiên mong mỏi đánh bại tuyển bóng đá Nhật để vô địch ASIAD 19.

Cử tạ Triều Tiên "đánh chiếm" các vị trí cao và mang về 6 HCV.

Ngoài cử tạ, Triều Tiên cũng mạnh môn thể dục dụng cụ ở bình diện châu lục, bóng đá nữ, quyền Anh, các môn vật, trong đó có vật cổ điển, nhưng “môn mũi nhọn” của Triều Tiên tại các kỳ đại hội như ASIAD hay Olympic luôn là cử tạ.

Triều Tiên cũng là quốc gia có bóng đá nam lẫn nữ đều thuộc hạng mạnh của châu lục. ASIAD Incheon 2014 tại Hàn Quốc, Olympic Triều Tiên vào đến chung kết và chỉ chịu thua Hàn Quốc 0-1.

Triều Tiên đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng (cập nhật 14 giờ ngày 6-10)

Việc nữ VĐV An Chan-gok mang 2 HCV cho Triều Tiên ở môn thể dục dụng cụ là bất ngờ gây sốc, bởi Trung Quốc rất mạnh môn này, họ ở đẳng cấp thế giới.

DUY ĐỨC