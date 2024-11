Trình Chính phủ quy định phạt đến 40 triệu đồng xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc 10/11/2024 14:50

(PLO)- Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt đối với ô tô đi ngược chiều trên cao tốc lên 40 triệu đồng và chịu thêm hình phạt bổ sung là trừ hết 12 điểm bằng lái.

Bộ Công an vừa chính thức trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mức xử phạt đối với xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc.

Pháp luật hiện hành quy định tài xế điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc chỉ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng và bị tước bằng lái xe, tùy vào mức độ vi phạm.

Tuy nhiên, Bộ Công an nhận định thời gian qua nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, nguyên nhân do người điều khiển xe đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc. Do đó, cần thiết phải nâng cao mức xử phạt nhằm tăng tính răn đe đối với người vi phạm.

Xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: CTV

Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi trên lên mức 30-40 triệu đồng. Đồng thời, việc đi ngược chiều và lùi xe ô tô trên đường cao tốc phải chịu thêm hình phạt bổ sung là trừ hết 12 điểm bằng lái.

Như vậy, hành vi trên của tài xế chịu mức phạt tương đương với các hành vi nguy hiểm như điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác pháp luật cấm sử dụng; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy…

Cạnh đó, Bộ Công an cũng đề xuất tài xế điều khiển xe ô tô "đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"" sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng ( thay vì từ 3-5 triệu đồng). Đồng thời, hành vi này của tài xế còn bị trừ 10/12 điểm bằng lái.

Theo Bộ Công an đây là hành vi vi phạm có tính chất nguy hiểm và ngày càng phổ biến trong thực tiễn. Những hành vi này là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mức xử phạt xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông từ mức 3-5 triệu đồng lên mức từ 18-20 triệu đồng. “Mức phạt này là cần thiết để tăng tính răn đe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với người vi phạm…”- Bộ Công an lý giải.