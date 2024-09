Trình phương án lùi thời điểm tắt sóng 2G 13/09/2024 16:38

Chiều 13-9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TT&TT, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, các đơn vị chuyên môn đang trình lãnh đạo Bộ về phương án lùi thời điểm tắt sóng 2G.

“Bão số 3 làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận người dùng dịch vụ viễn thông, sự quan tâm của người dùng với việc chuyển đổi này cũng không còn ở mức độ cao”- ông Nhã nói về lý do đưa ra quyết định trên.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT). Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo ông Nhã tính đến ngày 8-9, trên thị trường còn 3,4 triệu thuê bao 2G, giảm mạnh so với con số 11 triệu thuê bao vào tháng 5-2024. Như vậy, so với tháng 7-2024, trong vòng hơn một tháng, số thuê bao 2G Only đã giảm hơn 5,3 triệu thuê bao.

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, sau khi có lộ trình mới, các doanh nghiệp viễn thông sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để lên kế hoạch tắt sóng 2G ở từng khu vực, đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ trong quá trình chuyển đổi, đáp ứng tốt nhất việc duy trì dịch vụ cho người dùng.

“Ngoài ra, với đặc điểm của việc dừng công nghệ 2G là hạ tầng kỹ thuật mạng 2G vẫn tiếp tục phát sóng trong 2 năm tới để duy trì các dịch vụ IoT; mạng 2G sẽ dùng cho các thuê bao 4G chưa có tính năng Voice Over LTE, do đó phương thức tắt sóng 2G sẽ hơi khác với dừng analog của lĩnh vực truyền hình.

Các doanh nghiệp viễn thông có đội ngũ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật ở 63 tỉnh thành tới từng huyện, xã. Mỗi doanh nghiệp sẽ có kế hoạch đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Việc dừng 2G sẽ đảm bảo sao để người dùng có chất lượng dịch vụ tốt nhất”- ông Nguyễn Phong Nhã chia sẻ thêm.

Trước đó, Bộ T&TT đã công bố lộ trình tắt sóng 2G. Theo đó, việc dừng công nghệ 2G sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, vào tháng 9-2024 sẽ dừng phục vụ thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G (2G only).

Trong hai năm sau đó, sóng 2G vẫn được duy trì để cung cấp cho các điện thoại thông minh chưa tích hợp tính năng cuộc gọi VolTE cũng như duy trì dịch vụ IoT như theo dõi giám sát hành trình. Đến tháng 9-2026 dừng hoàn toàn hệ thống 2G.