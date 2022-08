Trinh sát kể chuyện truy bắt tử tù trốn trại Chí Hòa

Sau hai ngày trốn khỏi “trận đồ bát quái” Chí Hòa, ngày 15-7-2021, tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi) đã bị bắt trở lại và bị Công an TP.HCM khởi tố về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

An là một trong bốn người đào thoát thành công khỏi “trận đồ bát quái” Chí Hòa sau gần một thế kỷ thành lập. “Thời điểm này, toàn TP đang căng mình chống dịch. Tất cả lực lượng của đơn vị được huy động truy tìm bắt cho bằng được tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đang nhiễm COVID-19 này” - một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhớ lại.

Trốn khỏi buồng giam khi cán bộ đưa cơm

Năm 2015, An bị kết án tử hình về tội giết người, cướp và bị giam tại buồng 22, khu AB, trại tạm giam Chí Hòa chờ thi hành án.

Chiều 13-7-2021, tổ trực ban khu AB gồm bốn cán bộ phát cơm và bơm nước sinh hoạt buổi chiều cho các phạm nhân. Lợi dụng lúc một cán bộ mở cửa buồng giam, quay ra và đưa cơm cho buồng giam khác, An rút chân ra khỏi cùm, rời buồng và đi phía sau cán bộ đến một phòng trống là nơi làm kho chứa đồ lưu ký và cùm rồi trốn vào đây.

An sau đó lấy đồ lưu ký mặc vào, ở trong phòng đến khi không nghe tiếng của cán bộ thì đi ra, theo lối cầu thang xuống tầng trệt.

Tuy nhiên, thấy đông người nên An quay lên trốn vào một kho khác. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, An ra khỏi nơi ẩn nấp và đi đến cổng hai của trại. Lợi dụng sơ hở lúc cổng đang mở, An lẻn ra ngoài.

Dịch căng thẳng, lực lượng truy bắt phải đảm bảo phòng dịch cho người dân, lực lượng, phải vào cả các khu cách ly, phong tỏa để rà soát...

Ngay khi phát hiện An lẩn trốn, PC02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an... tung lực lượng truy bắt.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng PC02, chỉ huy toàn đơn vị huy động lực lượng tỏa đi các hướng theo các dấu vết của tử tù.

Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó Trưởng PC02, được phân công trực tiếp chỉ đạo, cùng các tổ trinh sát, các đội nghiệp vụ thuộc phòng truy bắt An. Đội 6 (Đội truy nã, truy tìm) được giao trọng trách lập chuyên án để tập trung toàn bộ lực lượng, nghiệp vụ hiệu quả để xác minh, truy bắt An.

“Trẻ” nhưng không “non” Theo Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó Trưởng PC02, Đội 6 được thành lập vào tháng 3-2020, dù là một đơn vị còn rất “trẻ” về thời gian hoạt động nhưng không “non” về nghiệp vụ. Các cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ khác chuyển về, chưa qua tập huấn chuyên sâu, kinh nghiệm truy nã, truy tìm còn chưa nhiều nhưng nhanh chóng thành mũi nhọn của PC02 trong công tác truy bắt, truy tìm.

Căng thẳng truy bắt tử tù trốn trại trong mùa dịch

Một trinh sát nhớ lại: “Chúng tôi quyết tâm bắt bằng được An vì ngoài việc đang mang án tử, An còn bị nhiễm COVID-19, có thể lây nhiễm cho cộng đồng trong lúc dịch đang căng thẳng”. Công an cũng tỏa đi đến các vùng cách ly, phong tỏa vì có thể An lẩn trốn vào đó.

Từ hình ảnh camera an ninh, các trinh sát lần theo An. “Lúc đó dịch căng thẳng, anh em vừa đảm bảo truy bắt vừa đảm bảo phòng dịch cho người dân và cả lực lượng truy bắt vì anh em vào cả các khu cách ly, phong tỏa để rà soát...” - Trưởng PC02 nói.

Đến 22 giờ ngày 15-7, An xuất hiện ở khu vực đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) thì thấy tài xế xe ôm đang dừng lại cho tiền một người vô gia cư.

Nam thanh niên sau đó tiếp cận, năn nỉ người đàn ông tốt bụng xin cho quá giang để về khu vực quận Tân Bình. Khi đến gần nhà người lái xe ôm trong con hẻm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), An định xin tá túc qua đêm nhưng sau đó ra quốc lộ 13 để tiếp tục bỏ trốn thì bị trinh sát Đội 4 PC02 đón lõng, bắt giữ.

“Nhờ sự đồng lòng, giúp sức của người dân TP.HCM khi cung cấp các tin báo có giá trị cũng như sự chỉ đạo sâu sát của ban giám đốc, lãnh đạo PC02, sự nhạy bén, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ nên tử tù nhanh chóng bị bắt trở lại, đảm bảo an toàn cho xã hội” - Trung tá Trần Hùng, Đội trưởng Đội 6, nói.•