Trộm đột nhập ki ốt lấy khoảng 4.000 tờ vé số

(PLO)- Lợi dụng ki ốt không có ai trông coi buổi tối, kẻ trộm đã đột nhập lấy cắp gần 4.000 tờ vé số.

Ngày 31-7, lực lượng Công an TP Tân An, tỉnh Long An đang điều tra, làm rõ về vụ mất tài sản tại khu vực sân vận động tỉnh.

Theo Chị Đỗ Thị Thu Hằng (ngụ TP Tân An), vào khoảng 22 giờ ngày 30-7, sau khi buôn bán xong, chị đóng cửa ki ốt (khu vực cổng số 1, đường Trương Định, phường 2, TP Tân An) và để lại gần 4.000 tờ vé số (trị giá trên 40 triệu đồng) của khách hàng.

Tuy nhiên, đến sáng 31-7, khi mở cửa ki ốt, chị phát hiện đã bị trộm đột nhập lấy sạch số vé số trên nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HUỲNH DU