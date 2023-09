Trung Bộ, Tây Nguyên hứng đợt mưa to đến ngày 28-9

(PLO)- Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26-9), ở khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25-9 đến 7 giờ sáng 26-9 có nơi trên 190mm như: Hương Trạch (Hà Tĩnh) 216.2mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 236.8mm, Mỹ Sơn (Nghệ An) 190.2mm...

Từ nay đến ngày 28-9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Từ nay đến ngày 27-9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 180mm. Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về cơn áp thấp nhiệt đới, Trung tâm thông tin: Sáng nay (26-9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,3-17,3 độ Vĩ Bắc; 105,9-106,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

PV