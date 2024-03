Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM huấn luyện gần 1.000 tân binh

Ngày 4-3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Đông Nam TP.HCM (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) tổ chức khai giảng khóa huấn luyện tân binh với quyết tâm hoàn thành tốt công tác huấn luyện.

Công tác huấn luyện được tổ chức tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3 – E29 (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An).

Theo đó, năm 2024, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM tiếp nhận, quản lý và huấn luyện gần 1.000 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Trong 3 tháng huấn luyện tại đây, các chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân; kỹ chiến thuật.

Các tân binh sẽ được đào tạo sử dụng một số loại vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; công tác bảo vệ mục tiêu, vận chuyển hàng đặc biệt; công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ….

Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM, các chiến sĩ mới sẽ tham gia thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Tất cả nội dung huấn luyện đều có cán bộ hướng dẫn, chi tiết để chiến sĩ mới nắm thành thục nội dung, kiến thức về quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng Cảnh sát Cơ động cũng như thuần thục kỹ năng chống gây rối, bạo loạn, bảo vệ mục tiêu…

Đơn vị phụ trách huấn luyện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu huấn luyện các chiến sĩ mới đạt kết quả cao để đảm bảo sau khóa huấn luyện sẽ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Đại tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM, sau khi nhận được kế hoạch phân bổ chỉ tiêu huấn luyện từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trung đoàn đã ra kế hoạch huấn luyện chi tiết đối với chiến sĩ mới; xây dựng giáo án, chương trình huấn luyện, lựa chọn cán bộ có năng lực, nhiệt huyết thực hiện.

"Đơn vị đặt ra tiêu chí tất cả chiến sĩ mới hoàn thành chương trình huấn luyện. Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện sẽ được xem xét khen thưởng sau khi kết thúc chương trình" - Đại tá Thắng nói.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an; có 15 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An và Tiền Giang trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội theo quy định.

Đại tá Lê Đại Thắng cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia trồng cây tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3. Ảnh:HD

Dịp này, Đại tá Lê Đại Thắng còn phát động trồng 1.000 cây xanh trong chương trình Tết trồng cây Giáp Thìn 2024.