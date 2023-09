Trung Quốc có hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

(PLO)- Lúc 15 giờ chiều nay, 25-9, tâm áp thấp nhiệt đới đang cách Đà Nẵng 98km, cách Quảng Ngãi 74km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.