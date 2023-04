Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

(PLO)- Theo Bộ Ngoại giao, cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày 20-4, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1-5 đến 16-8, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết:

Lập trường của Việt Nam "đối với cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành trái phép" là nhất quán và đã được nhiều lần khẳng định rõ trong các năm qua.

"Cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá này đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác lập theo UNCLOS 1982" - ông Việt nhấn mạnh.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam và không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông liên quan mật thiết đến duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Thái Bình Dương và trên thế giới.

“Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp một cách có trách nhiệm trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982” - ông Đoàn Khắc Việt nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 13-3, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc (MOA) ban bố lệnh cấm đánh bắt cá đối với nhiều vùng biển. Lệnh cấm đánh bắt áp dụng cho tất cả loại tàu cá, kể cả tàu phụ trợ nghề cá.

Đối với khu vực có những vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, lệnh cấm trái phép của Trung Quốc bắt đầu từ 12g ngày 1-5 đến 12g ngày 16-8.

Chuyên gia: Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc phi pháp, ảnh hưởng xấu đến Biển Đông (PLO)- Trong chuyên mục Nhận định hôm nay, kính mời quý vị cùng gặp gỡ ThS. Nguyễn Thế Phương, chuyên gia nghiên cứu an ninh Biển Đông, hiện công tác tại khoa Quan hệ Quốc tế - ĐH Kinh tế Tài chính, để cùng lắng nghe những bình luận liên quan đến động thái mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông.

VIẾT THỊNH