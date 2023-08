Trung Quốc dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt

(PLO)- Giới chức Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả do bão Doksuri gây ra, sau khi lũ lụt tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc nước này.

Ngày 28-7, bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc (TQ). Mưa lớn và những tác động tàn dư của cơn bão này vẫn tiếp diễn. Tính đến ngày 7-8, nhiều tỉnh ở phía Bắc TQ đang chật vật khắc phục hậu quả lũ do bão Doksuri gây ra.

Thiệt hại lớn

Tính đến ngày 6-8, hơn 30 người thiệt mạng vì lũ do ảnh hưởng của bão Doksuri, trong đó có 11 người ở thủ đô Bắc Kinh, 10 người ở TP Thư Lan (tỉnh Cát Lâm), còn lại ở tỉnh Hà Bắc. Gần 100 huyện ở tỉnh Hà Bắc bị ngập lụt, ảnh hưởng đến 2,2 triệu người. Tại TP Bảo Định (tỉnh Hồ Bắc), lũ lụt đã khiến 10 người thiệt mạng, 18 người mất tích vào ngày 5-8. Hơn 600.000 trong số 11,5 triệu dân của TP Bảo Định đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.

Bắc Kinh hứng lượng mưa kỷ lục (744,8 mm) trong 140 năm, vẫn tiếp tục báo động đỏ nguy cơ đối mặt với các rủi ro địa chất như sạt lở đất. TP Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc lân cận hứng lượng mưa hơn 1.000 mm trong tuần rồi, tương đương lượng mưa hai năm trong khu vực.

Mưa lũ tràn về tỉnh Hắc Long Giang - một trong những tỉnh sản xuất lương thực quan trọng của TQ, khiến địa phương này phải ban hành cảnh báo cấp cao nhất về mưa bão. Truyền thông TQ đưa tin nhiều con đường ở TP Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, bị ngập nước. Các cánh đồng lúa tại khu vực này cũng bị ngập. Chính quyền đã sơ tán nhiều người dân khỏi khu vực trũng thấp. Theo tờ China Daily, mưa lớn cũng ảnh hưởng đến vùng trồng gạo chất lượng cao tại Cáp Nhĩ Tân. Một nông dân tại khu vực này cho hay mưa lớn sẽ có tác động xấu đến cây lúa đang trong thời kỳ làm đòng và trổ bông.

TP Thư Lan là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ tại Đông Bắc TQ. Tính đến trưa 4-8, lượng mưa trung bình ghi nhận được là 111,7 mm. Một trạm đo mưa tại TP Thư Lan đã ghi nhận lượng mưa 489 mm, gấp hơn bốn lần so với kỷ lục trước đó. Bà Kim Văn Hoa là một phụ nữ ngoài 60 tuổi sống tại TP Thư Lan. Do ảnh hưởng của lũ, bà hiện phải ở tại một khu tái định cư. Bà Kim cho biết cả đời bà chưa bao giờ chứng kiến những trận mưa lớn như vậy.

Nỗ lực khắc phục hậu quả

Ngày 1-8, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình ra chỉ thị về công tác phòng, chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trong chỉ thị, ông Tập kêu gọi nỗ lực hết mình trong việc tìm kiếm, giải cứu những người mất tích, điều trị y tế cho những người bị thương, hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng và giảm thiểu thương vong. Ông Tập yêu cầu các cơ quan chức năng đặc biệt chú ý đến lũ lụt, mưa lớn ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và khu vực Đông Bắc của đất nước. “Là một đô thị hiện đại, Bắc Kinh phải trụ vững trước thử thách này” - ông Tập nói.

Theo Trung tâm Thủy văn và tài nguyên nước tỉnh Hắc Long Giang, do ảnh hưởng của mưa lớn, tính đến 8 giờ ngày 6-8, mực nước tại 24 con sông trong tỉnh đã vượt mức cảnh báo từ 2,51 cm đến 4 cm.

TQ đã triển khai hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát để hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở khu vực miền Bắc nước này. Ở các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, các binh sĩ và cảnh sát giúp đặt bao cát dọc các con sông, sửa chữa đường sá và phân phát nhu yếu phẩm, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Ngày 6-8, TQ đã cung cấp thêm 350 triệu nhân dân tệ (50 triệu USD) để hỗ trợ các vùng bị lũ ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và cả các tỉnh ở Đông Bắc TQ. Cho đến nay, chính phủ TQ đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ (hơn 72,8 triệu USD) trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các khu vực bị ảnh hưởng lũ. Theo China Daily, chính quyền địa phương có thể sử dụng các quỹ này để cứu trợ thiên tai, ứng phó khẩn cấp, di dời cư dân và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Hôm 6-8, Bộ Tài nguyên nước TQ cập nhật mức độ ứng phó lũ lụt ở khu tự trị Nội Mông và các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang. Theo đó, mức độ phản ứng khẩn cấp được nâng lên cấp độ 3 trong hệ thống ứng phó lũ lụt bốn cấp của TQ. Quyết định này được đưa ra là do mưa lớn đã gây nên lũ lụt quá mức tại các khu vực nói trên.

Các cơ quan chính phủ trung ương TQ cũng đã gửi 9.000 bộ đồ dùng khẩn cấp tại nhà đến Thiên Tân, Cát Lâm và Hắc Long Giang để hỗ trợ quá trình di dời và định cư cho người dân.

Trước đó, ngày 5-8, Phó Thủ tướng TQ Trương Quốc Thanh đã đến Thiên Tân để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Ông Trương cho biết ưu tiên chính là đảm bảo chỗ ở cho những người bị ảnh hưởng. Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác cho các nạn nhân bị ảnh hưởng lũ.•

Bắc Kinh tập trung đưa cuộc sống trở lại bình thường Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cho biết họ sẽ thực hiện nhiều biện pháp để khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân sau trận lũ lụt do bão Doksuri gây ra. Cầu và đường bị hư hỏng đang được sửa chữa để đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày, thiết bị cứu hộ được dễ dàng. Các công nhân cũng đang chạy đua với thời gian để khôi phục các dịch vụ nước, điện và viễn thông. Theo tờ China Daily, gần 60% trong số 270 ngôi làng bị lũ lụt ảnh hưởng ở Bắc Kinh đã được khôi phục nguồn cung cấp điện. Đại diện chính quyền Bắc Kinh cho biết việc điều trị y tế cho những người bị thương, cũng như tham vấn tâm lý cho các thành viên gia đình nạn nhân đang được tiến hành. Các dịch vụ bồi thường bảo hiểm cũng sẽ được đảm bảo thực hiện để bảo vệ quyền lợi của người dân.

HỒNG SƠN