Trung Quốc đưa vào danh sách đen hơn 100 nhà xuất khẩu thực phẩm Đài Loan

Theo trang tin Taiwan News, ngày 1-8, Hải quan Trung Quốc đã đưa vào danh sách đen khoảng 3.000 sản phẩm thực phẩm và hơn 100 nhà sản xuất thực phẩm của Đài Loan.

Truyền thông địa phương cho rằng động thái trên có liên quan căng thẳng tại eo biển Đài Loan với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo.

Trong số các nhà sản xuất thực phẩm Đài Loan trên có các công ty Taisun Enterprise, AGV Products Corp., Wei Chuan Foods Corp., Tung Shaing Foods Co., Wei Lih Food Industrial Co., King's Cook Frozen Food Co., Kuo Yuan Ye, Kuang Chuan Dairy Co., Vigor Kobo, Chi Mei Frozen Food Co., Cheng Hsiang Food Product Corp, Grape King, Taiwan Yes Deep Ocean Water Co., Mayushan Food Co., Lian Hwa Foods Corp., và gã khổng lồ thực phẩm I-Mei Foods Co.

Theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA), các công ty bị đưa vào danh sách đen gồm các nhà sản xuất lá trà, trái cây sấy khô, mật ong, hạt cacao và rau quả.

Ngoài ra, khoảng 3.000 sản phẩm thực phẩm của Đài Loan cũng bị cấm nhập vào thị trường Trung Quốc, chủ yếu thuộc các danh mục nuôi trồng thủy sản, trà và mật ong.

Giới chức nông nghiệp Đài Loan cho biết tác động đối với các nhà sản xuất ba loại sản phẩm trên là hạn chế, vì sản lượng xuất khẩu liên quan các loại này trong năm 2021 là không cao.

Trang UDN dẫn nguồn tin cho biết Bắc Kinh đang xem xét cắt giảm các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản khác của Đài Loan và không loại trừ việc mở rộng danh sách đen sang các sản phẩm công nghiệp nếu quan hệ xuyên eo biển tiếp tục xấu đi.

Theo nguồn tin, quyết định trên được đưa ra theo Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về “Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc”. Theo đó, các nhà sản xuất ở nước ngoài không được phép xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm nếu không gia hạn đăng ký tại cơ quan hải quan sau khi Lệnh 248 có hiệu lực từ ngày 12-3-2021.

Các cơ quan nông nghiệp và kinh tế của Đài Loan đang cân nhắc giải pháp ứng phó trước động thái từ phía Bắc Kinh hôm 1-8.

Trao đổi với UDN, giới chức nông nghiệp Đài Loan cho biết sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất xử lý các thủ tục giấy tờ theo quy định của Lệnh 248.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, có hơn 7.000 nhà sản xuất Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, đóng góp khoảng 4,77% GDP của hòn đảo vào năm 2020.