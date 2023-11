Trung tá Cảnh sát PCCC kể lại 2 giờ đồng hồ cứu người mắc kẹt giữa hai bức tường

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã bàn giao nam thanh niên mắc kẹt giữa hai căn nhà trên đường Xóm Chiếu cho Công an quận 4 xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với PLO, Trung tá Hoàng Hữu Nam, Phó Đội Trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng PC07 đã chia sẻ khoảng thời gian hơn hai giờ đồng hồ anh và đồng đội đã đục tường, giải cứu thanh niên mắc kẹt ở đường Xóm Chiếu.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM tập trung lực lượng giải cứu nam thanh niên mắc kẹt giữa các nhà dân trên đường Xóm Chiếu, quận 4. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 22 giờ 34 phút, Phòng PC07 nhận được thông tin có nam thanh niên mắc kẹt ở giữa hai bức tường nhà dân trên đường Xóm Chiếu, quận 4 nên điều động một xe, năm cán bộ chiến sĩ từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 4 tới hiện trường giải cứu.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện vị trí nam thanh niên mắc kẹt là khu vực tiếp giáp giữa bốn căn nhà, bề ngang khe hở chỉ khoảng 30cm.

Trong không gian chật hẹp, cảnh sát tìm cách đục tường, vận động nam thanh niên giữ bình tĩnh để giải cứu. Ảnh: CA

“Trong lúc đó, nạn nhân là nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, anh ta không thể nào di chuyển hay cựa quậy gì được” – Trung tá Nam nói và cho biết phương án ban đầu là dùng dây kéo người này lên nhưng không thể thực hiện do quá hẹp.

Nhận định tình hình, cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 4 đã thông báo sự việc và PC07 đã điều động ba xe 17 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến khu vực, cùng phối hợp.

Nam thanh niên dù được vận động, thuyết phục nhưng bất hợp tác với cơ lực lượng chức năng. Ảnh: CA

“Khi đến nơi, tôi và anh em quan sát khu vực thấy vị trí tiếp giáp các căn nhà có một số bức tường cũ, yếu nên cần phải triển khai các thiết bị chống sụp đổ công trình và tìm cách phá dỡ đảm bảo an toàn. Lúc đó là khoảng hơn 0 giờ” – Trung tá Nam tiếp.

Phó Đội Trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận, trò chuyện, hỏi han, trấn an tinh thần cho nam thanh niên mắc kẹt. Thời điểm này, các cán bộ chiến sĩ bắt đầu phá dỡ tường nhà dân.

Dù đã được Phó Đội Trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuyết phục nhưng nam thanh niên không chịu ra ngoài. Ảnh: CA

“Quá trình này, hai hộ gia đình có nhà liên quan đều rất nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi phá dỡ nhà. Trong lúc vừa phá dỡ, chúng tôi vừa đảm bảo không để các mảnh bê tông văng vào nạn nhân, dùng tay, khăn để che chắn, tiếp nước cho anh ta” - Phó Đội Trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói.

Khi đục xong một khoảng tường nhà, cảnh sát tiếp cận, vận động nam thanh niên tự tìm cách chui ra ngoài. Tuy nhiên, “anh ta biểu hiện như ngáo đá, la hét chửi bới cả lực lượng đang tìm cách giải cứu mình. Việc vận động người này tự ra ngoài bất thành”.

Cảnh sát buộc phải đục thêm tường, kéo nam thanh niên này ra ngoài, bàn giao cho công an địa phương xử lý. Ảnh: CA

Trung tá Nam vào trò chuyện, ổn định tinh thần thì nam thanh niên tỏ vẻ tiếp thu, ngừng các biểu hiện kích động. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút vận động, anh này không chịu tự ra mà giữ nguyên vị trí. “Tôi nói bây giờ đã là 2 giờ kém 5 phút, anh có ra được không. Người này nói không ra được vì mệt. Tôi nói thế anh nghỉ ngơi năm hoặc 10 phút nữa rồi ra” – Trung tá Nam nói và cho biết sau 10 phút, thanh niên này vẫn không chịu ra .

Cảnh sát phải tiếp tục đục tường cho rộng để tìm cách đưa nam thanh niên ra ngoài. Sau khi khoảng tường được mở rộng, cảnh sát tiếp cận, kéo người này ra ngoài.

Nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ do rơi, trượt từ mái tôn xuống khe hở nhỏ, được sơ cứu và bàn giao cho Công an quận 4 xử lý. “Khi đưa được được nạn nhân ra ngoài an toàn, chỉ bị xây xước nhẹ thì tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ ở hiện trường đều cảm thấy hạnh phúc, vui mừng vì công sức đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ sợ đưa nạn nhân ra chậm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của anh ta trong tình huống bất trắc” – trung tá Nam tâm sự.

Trung tá Nam cho biết, việc giải cứu nhanh chóng, thành công nam thanh niên thành công cũng là nhờ sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ người dân cũng như lực lượng tại chỗ ở địa phương.

Ban đầu, nam thanh niên được xác định dương tính với ma túy và hiện Công an quận 4 đang điều tra, xử lý.

Nguyễn Tân