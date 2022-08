Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai bỏ 190 tỉ đồng, xây xong, để... hoang

Vào năm 2015 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai tại xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) do Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với mục tiêu Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, nghiên cứu công nghệ có liên quan đến chiếu xạ.

Đến tháng 10-2016 dự án bắt đầu được thực hiện xây dựng trên khu đất hơn 4,1ha, tổng mức đầu tư là 190 tỉ đồng lấy nguồn vốn 70% ngân sách tỉnh và còn lại 30% vốn vay. Tuy nhiên sau đó được điều chỉnh bằng nguồn vốn 100% từ ngân sách.

Tại trung tâm có các hạng mục: nhà điều hành, nhà nguồn chiếu xạ, nhà kho bao che nhà nguồn chiếu xạ, nhà kho nông sản, nhà kiểm nghiệm, kho lưu giữ các thiết bị - vật liệu có bức xạ, khu điều phối hàng....

Dự án đã được hoàn thành vào giữa năm 2018.

Đến ngày 9-1-2020, Sở Khoa học Công nghệ đã có báo cáo về việc giám sát thực hiện đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư. Trong báo cáo của Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai có những kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu, công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý đạt theo yêu cầu.

Những ngày qua PV ghi nhận tại Trung tâm này là những không một bóng người, tất cả các cửa đều đóng kín, hoang vắng, máy móc không hoạt động.

Tại những khu nhà điều hành xây dựng hoành tráng 2 tầng với đầy đủ trang thiết bị cũng khóa chặt, khu nhà kho cũng đóng kín. Trung tâm mới hoàn thành vào cuối năm 2018 nhưng nhiều chỗ ở đây đã bị hư hỏng, những mảng tường xây bị nứt, dây diện bị cắt bỏ do không sử dụng.

Ông Lại Thế Thông - giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện dự án này đang được thanh tra, kiểm tra nên mọi hoạt động phải tạm dừng lại.

Tuy nhiên nhiều người khẳng định Trung tâm chiếu tỉnh Đồng Nai không hoạt động, bỏ hoang từ khi hoàn thành chứ không phải tạm dừng hoạt động như giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ giải thích.

Sở Khoa học - công nghệ của tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua có nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài sản trong kết luận Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Vì vậy tỉnh Đồng Nai đã xử lý nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật Đảng, điều chuyển công tác.

Đặc biệt, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can lệnh bắt bị can đối với Phạm Văn Sáng (cựu Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Đồng Nai) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên hiện bị can Sáng đã đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Hiện Thanh tra tỉnh Đồng Nai đang tiến hành thực hiện thanh tra toàn diện đối với việc đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.