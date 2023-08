Trước năm học mới, phụ huynh vất vả tìm mua SGK

Trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn khó khăn trong việc mua sách giáo khoa (SGK) do nhà sách chỉ bán nguyên bộ không bán lẻ, trường thì vừa thông báo hết hàng.

Chỉ cần một cuốn nhưng nhà sách bán nguyên bộ

“Mất cả buổi sáng nhưng hai ông cháu phải về tay không vì nơi có bán loại sách mình cần thì bắt phải mua nguyên bộ trong khi chỉ cần một cuốn” - ông HTK than thở.

Ông K cho biết năm nay cháu ngoại ông lên lớp 7 Trường THCS Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú. Tất cả môn học khác, nhà trường chọn bộ sách Chân trời sáng tạo tuy nhiên môn toán, trường lại chọn học sách của nhóm Kết nối tri thức.

“Sáng nay tôi đến trường mua sách toán, nhân viên thư viện trường thông báo đã hết và hướng dẫn ra nhà sách mua. Tuy nhiên, khi đến một nhà sách tại quận Tân Phú, dù tìm thấy cuốn sách mình cần nhưng họ cho biết chỉ bán nguyên bộ. Gia đình chỉ cần hai cuốn sách toán, không mua thì cháu không có học. Nhưng vì hai cuốn sách mà phải mua cả bộ sách thì quá lãng phí. Đành rằng có nhiều bộ sách để các địa phương, trường học lựa chọn nhưng với các trường, tại sao không chọn thống nhất một bộ sách cho phụ huynh dễ mua mà lại chọn mỗi môn một bộ sách như vậy?” - ông K bức xúc.

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú, cho biết chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định một chương trình nhiều bộ SGK. Việc lựa chọn SGK do tổ bộ môn đề xuất. Các tổ bộ môn sẽ lựa chọn bộ sách cho mình sau khi nghiên cứu. Sau khi thống nhất, nhà trường chọn các môn thuộc bộ Chân trời sáng tạo, còn môn toán là Kết nối tri thức với cuộc sống.

Về vấn đề mua SGK, thư viện của trường có cung cấp để hỗ trợ phụ huynh. Nếu phụ huynh không mua sách trong trường thì có thể ra các nhà sách. Qua tìm hiểu, nhiều hệ thống nhà sách như Fahasa hay nhà sách Phương Nam có bán lẻ sách của các bộ Kết nối tri thức.

“Đến sáng nay, nhà trường hết sách toán vì phía công ty cung cấp sách cho trường cũng hết do phải đặt riêng. Tuy nhiên, trước sự việc nhà sách không bán lẻ cuốn sách này, trường đã chỉ đạo cho nhân viên thư viện tiếp tục liên hệ với các nhà sách khác để mua lẻ về hỗ trợ những phụ huynh cần mua. Do đó, phụ huynh cứ yên tâm” - bà Thanh nói thêm.

Liên quan đến vấn đề này, chủ một nhà sách cho biết các nhà sách lẻ rất khó khăn trong việc nhập SGK vì năm nay có rất nhiều loại. Hơn nữa nhà sách rất khó nhập hàng vì công ty sách ưu tiên xuất sách cho các nhà trường rồi sau đó mới bán cho các nhà sách. “Tôi phải chạy khắp nơi, thậm chí về các tỉnh lân cận TP.HCM mới có thể gom đủ sách” - vị này tâm tư.

Đảm bảo cung ứng đầy đủ SGK

Thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Chi nhánh tại TP.HCM cho biết tính đến thời điểm ngày 25-8, SGK các lớp 5, 9, 12 (theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2000) đã hoàn thành in và nhập kho 100% theo kế hoạch, tương ứng 8,4 triệu bản.

SGK các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) đã hoàn thành in và nhập kho, tương ứng 29,9 triệu bản; SGK các lớp 4, 8, 11 đã hoàn thành in và nhập kho, tương ứng 19,6 triệu bản.

Tại khu vực TP.HCM, SGK được phát hành qua hệ thống cửa hàng của Công ty Sách - Thiết bị trường học TP.HCM; hệ thống cửa hàng của Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) và cửa hàng của các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng tăng cường đưa sách đến các trường học để học sinh có thể đăng ký mua sách tại trường cho thuận tiện, hoặc mua sách trên kênh bán sách trực tuyến.

“Chúng tôi đã ưu tiên nhập sách cho địa bàn TP.HCM sớm và đồng bộ, có lượng sách dự trữ nhất định để khi có hiện tượng thiếu sách thì đáp ứng ngay; chỉ đạo toàn bộ hệ thống bán lẻ của các đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục phải chuẩn bị đầy đủ các tựa SGK của tất cả các lớp và phục vụ bán hàng tất cả ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)” - đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết.

Giá sách giáo khoa ra sao?

Năm 2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán SGK lớp 4, 8, 11.

Giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn 4%-6% so với SGK lớp 3, 7, 10, trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách. Các bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang có mức giá thấp nhất trong các bộ sách đã được phê duyệt, trung bình thấp hơn 22%-26% so với các bộ sách khác.

Đối với SGK các lớp tái bản (gồm lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và lớp 5, 9, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2000): Giá sách vẫn giữ ổn định như các năm trước.