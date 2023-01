Trưởng Công an quận 3, TP.HCM làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

(PLO)- Đại tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3, TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Hồng Minh - Trưởng Công an quận 3, TP.HCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại lễ, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chúc mừng Đại tá Minh được Bộ Công an tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu Đại tá Minh trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức góp phần cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Ngành giao phó, xứng đáng với sự tin tưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh tin tưởng giao nhiệm vụ.

Tân Phó giám đốc công an tỉnh Trà Vinh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực bản thân và sức mạnh tập thể, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công an Trà Vinh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc công an TP.HCM thay mặt Công an TP trao tặng Công an tỉnh Trà Vinh số tiền 1 tỉ đồng để phục vụ các yêu cầu công tác của Công an tỉnh.

Đại tá Trần Hồng Minh, sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM. Đại tá Trần Hồng Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Thạc sỹ Cảnh sát, chuyên ngành quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Trong quá trình công tác tại Công an TP.HCM, Đại tá Minh được Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá cao về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống và khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

HẢI DƯƠNG