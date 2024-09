Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi bác thông tin 'nhận 30 triệu chạy trường' 05/09/2024 17:06

(PLO)- Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi đã có đơn đề nghị công an xác minh làm rõ thông tin trên mạng xã hội đồn thổi ông nhận 30 triệu của phụ huynh để chạy trường cho con vào Trường THCS Nguyễn Nghiêm.

Chiều 5-9, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) phủ nhận thông tin ông nhận 30 triệu của phụ huynh để chạy trường cho con.

Trước ngày diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin không xác thực khiến nhiều người hoang mang: “Để có 1 suất vào trường cấp 2 Nguyễn Nghiêm, phụ huynh phải tốn 30 triệu trở lên cho ông Hưng – Trưởng phòng GD&ĐT TP”.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi đã có đơn gửi công an đề nghị xác minh làm rõ thông tin trên mạng xã hội đồn thổi vu khống ông.

Trả lời PV, ông Hưng khẳng định không có chuyện nhận tiền của phụ huynh nào để chạy trường cho con như mạng xã hội đồn thổi.

Theo ông Hưng, năm nay TP tuyển sinh online, không thể có chuyện nhận tiền chạy trường. Ông Hưng bức xúc khi cho rằng người tung tin có ý định hạ uy tín của ông.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi cho biết đã có đơn gửi Công an TP và Công an tỉnh Quảng Ngãi. Bước đầu, công an đã kịp thời ngăn chặn những tài khoản chia sẻ thông tin không đúng về ông.

“Công an sẽ mời những người chia sẻ thông tin sai sự thật lên xử lý theo quy định, còn chủ tài khoản ảo đăng tải thông tin này đang được tiếp tục điều tra sâu hơn”, ông Hưng nói.

Vị trưởng phòng cho hay, từ khi xuất hiện thông tin sai sự thật ông nhận tiền của phụ huynh chạy trường cho con rất nhiều người hỏi thăm, khiến ông bị làm phiền nhiều.

Ông khẳng định thông tin sai sự thật này đã xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của cá nhân ông cũng như ngành GD&ĐT TP Quảng Ngãi.