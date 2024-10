Truy tìm người đăng tin so sánh, xúc phạm CSGT biểu diễn mô tô với người mẫu Ngọc Trinh 12/10/2024 16:15

Ngày 12-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xác minh, làm rõ người đăng thông tin xuyên tạc liên quan đến Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI khu vực 3 diễn ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tài khoản mạng xã hội đăng thông tin so sánh công an biểu diễn mô tô với người mẫu Ngọc Trinh

Cụ thể, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số tài khoản, trang, hội nhóm mạng xã hội đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc các hoạt động liên quan đến Đại hội khỏe và Hội thi.

Một số tài khoản đăng nội dung “việc tập luyện, biểu diễn của đoàn xe mô tô là không đúng..." và so sánh với trường hợp Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) là "người dân cũng làm vậy nhưng bị xử lý...".

Theo công an, những thông tin nêu trên là xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự và làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Ban Tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI khu vực 3.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đại hội khỏe và Hội thi là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng của Bộ Công an, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, là ngày hội lớn biểu dương lực lượng, sức mạnh của lực lượng Công an. Đồng thơi là cơ sở để đánh giá chất lượng thể dục thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật của 20 đơn vị Công an ở khu vực phía Nam.

Đây cũng là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X 2024 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tất cả chương trình, kế hoạch tổ chức, các hoạt động diễn ra trong Đại hội khỏe và Hội thi đều được Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, cấp phép, trong đó có nội dung biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ do Đội Mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thực hiện.

Cũng theo công an tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động sẽ diễn ra tại Lễ Khai mạc, trong đó có chương trình biểu diễn của Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đều là mô phỏng các tình huống nghiệp vụ mà lực lượng Công an sẽ xử lý trong thực tế, phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội.

Trung đoàn 375 là lực lượng cảnh vệ, có chuyên môn, được cấp phép tập luyện, biểu diễn các nội dung lái xe mô tô – là một trong những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, được áp dụng để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi nguy hiểm xâm hại đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ.

Đoàn xe mô tô hộ tống được sử dụng để thực hiện nghi lễ mô tô hộ tống danh dự bảo vệ đoàn nguyên thủ quốc gia các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các Đại sứ trình quốc thư.

Trong đó kỹ năng vừa điều khiển xe mô tô hộ tống vừa thực hiện động tác đứng dậy chào và thôi chào theo nghi lễ ngoại giao; kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm xảy ra như: vừa điều khiển xe mô tô hộ tống vừa thực hiện động tác đứng, rút súng mô phỏng động tác bắn nhằm tiêu diệt đối tượng xâm phạm đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ; kỹ năng vừa điều khiển xe mô tô hộ tống vừa thực hiện chiến thuật thay đổi đội hình nhằm linh hoạt xử lý phù hợp với cung đường trong quá trình di chuyển.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc đảm bảo đúng yêu cầu về nghi lễ ngoại giao và điều lệnh CAND, chiến sĩ lái xe mô tô hộ tống phải có khả năng phán đoán chính xác tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Đối với các kỹ năng trên, không phải ai cũng được thực hiện và các chiến sĩ biểu diễn phải tập luyện, tuyển chọn kỹ lưỡng theo nghiệp vụ riêng của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.

Đây là hoạt động nghiệp vụ với những kỹ năng khó, đòi hỏi CBCS phải luyện tập thường xuyên, nhuần nhuyễn nhằm đáp ứng xử lý các tình huống nguy hiểm xảy ra trong công tác phòng, chống tội phạm; được các cơ quan chức năng cấp phép và triển khai tập luyện, biểu diễn mô phỏng theo đúng quy định pháp luật. Xe mô tô là phương tiện công vụ đặc chủng chỉ được làm những việc trên khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định bản chất khác hoàn toàn với hành vi vi phạm của trường hợp người mẫu Ngọc Trinh khi điều khiển xe gắn máy phân khối lớn, không mặc đồ bảo hộ, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM, không được cơ quan chức năng cấp phép, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông, vi phạm pháp luật.

Đối với các trường hợp công dân khác cũng tương tự, điều khiển phương tiện xe mô tô thực hiện “lạng lách”, “đánh võng”, tổ chức, huấn luyện, biểu diễn xe mô tô có độ nguy hiểm cao khi chưa được cấp phép trong các tuyến đường giao thông công cộng, có sự tham gia của phương tiện khác, đe dọa, gây nguy hiểm cho người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông, vi phạm về tổ chức tập luyện, thi đấu mô tô thể thao sẽ bị xử lý thích đáng.

Việc đăng tải, bình luận, chia sẻ, phát tán thông tin trên không gian mạng nhưng không kiểm chứng, không tìm hiểu đầy đủ các quy định pháp luật, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức là vi phạm pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, triệu tập làm việc với các tài khoản nêu trên, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.