Truy tìm ô tô tông chết nữ công nhân vệ sinh rồi bỏ chạy

(PLO)- Trong đêm mưa, tài xế xe hơi tông trúng nữ công nhân quét rác rồi bỏ mặc nạn nhân, tăng tốc bỏ chạy.

Sáng 24-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng truy tìm tài xế chiếc ô tô trong vụ tai nạn giao thông làm nạn nhân là HTL (38 tuổi, công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An) tử vong.

Khuya 22-11, chị L đang làm công việc quét, thu gom rác trên đường Phan Đình Phùng (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) thì bị xe ô tô tông trúng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà để chị L nằm giữa trời mưa, tăng tốc bỏ chạy. Do bị thương quá nặng chị L đã tử vong sau đó.

Người thân của chị L (trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã xin trích xuất camera bên đường cho thấy, vào thời điểm nêu trên chị L đang di chuyển trên đường thì bị xe hơi tông trúng rồi tài xế tăng tốc bỏ chạy. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa và đoạn đường Phan Đình Phùng này đang được sửa chữa nhưng không có rào chắn.

Được biết, chị L làm công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An 19 năm nay, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đ.LAM