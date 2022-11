Truy tìm tài xế xe ô tô cán qua người đàn ông rồi bỏ chạy

(PLO)- Người điều khiển chiếc xe ô tô cán qua một người dân có hoàn cảnh khó khăn rồi tăng tốc bỏ chạy trốn.

Ngày 9-11, cơ quan chức năng đang truy tìm người điều khiển xe ô tô trên quốc lộ 15A cán qua người anh NĐA (41 tuổi, trú xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) rồi bỏ chạy.

Khoảng hơn 20 giờ đêm 8-11, người dân đi trên quốc lộ 15A (qua địa phận xóm 3 xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) phát hiện thi thể một người bị bánh xe ô tô cán qua, thi thể không còn nguyên vẹn. Cạnh đó là chiếc xe máy 37N1-382.05 của nạn nhân ngã nằm trên đường.

Người dân nhận định đây là vụ tai nạn giao thông thương tâm và người điều khiển xe ô tô đã bỏ chạy nên đã báo cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Sơn và Công an huyện Đô Lương đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ tại nạn. Sau đó danh tính nạn nhân được xác định là anh A, nhà ở xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân.

Nhận định ban đầu, sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã tăng tốc bỏ chạy theo hướng từ xã Hồng Sơn về thị trấn Đô Lương.

Theo ông Bùi Đăng Thu- Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết, cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh trên địa bàn xã để truy tìm chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn. Qua hình ảnh camera ghi lại được, công an đã nhận diện một vài phương tiện và quá trình điều tra vẫn đang được khẩn trương để sớm có kết luận cuối cùng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Đô Lương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nêu trên.

Đ.LAM