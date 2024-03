Truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam 29/03/2024 16:24

(PLO)- Các bị can đã móc nối với các đối tượng ở Campuchia để buôn lậu hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam để bán kiếm lời.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim Phượng và 21 đồng phạm về tội buôn lậu trong vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Theo cáo trạng, Nghị định 24/2014 đã quy định nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Do vậy, từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng (cùng làm nghề kinh doanh tự do) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, Tây Ninh) đã thỏa thuận, thống nhất nhập lậu vàng từ Campuchia về bán lậu cho các chủ cửa hàng bán vàng trong nước.

Các bị can đã liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới, sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) để mang vàng lậu từ Campuchia mang về việt Nam. Các bị can đã thiết lập hai đường dây buộc lậu vàng, cụ thể:

Đường dây thứ nhất, Nguyễn Minh Phụng thiết lập đường dây; móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam và chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia.

Từ ngày 3-8-2022 đến ngày 28-9-2022, Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng.

Sau khi mua vàng lậu, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg và 36 khách hàng khác 1.828kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Về việc mua bán số vàng lậu trên, cả đường dây của Phụng thu lời bất chính hơn 17,6 tỉ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng; nhóm của Nguyễn Thị Ngọc Giàu hưởng lợi hơn 13,8 tỉ đồng; các bị can còn lại hưởng lợi tùy theo công sức.

Đường dây thứ hai, Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của bị can Giàu) nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng).

Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia tên Pich Hen để mua vàng lậu và thông qua bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu và Trần Thanh Thắng mang về Việt Nam. Phượng được hưởng 100 USD/1kg vàng lậu và Pich Hen được hưởng 200 USD/kg vàng lậu.

Từ ngày từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022, Nguyễn Thị Kim Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320 kg vàng có trị giá 1.817 tỉ đồng. Trong số vàng lậu nêu trên, có 15 thỏi vàng đã bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình vận chuyển qua Campuchia.

Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỉ đồng; các bị can còn lại được hưởng tiền tuỳ mức độ tham gia buôn lậu vàng.

Theo cáo trạng truy tố, bị can Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng là chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo và điều hành, cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam nên đều phải chịu trách nhiệm chính. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây với vai trò giúp sức tích cực.

Hành vi của các bị can rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng và đã phạm tội Buôn lậu theo Khoản 4, Điều 188 BLHS.