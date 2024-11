Truy tố 4 bị can vụ bắt cóc phó giám đốc 1 công ty ở Hậu Giang 19/11/2024 17:36

Ngày 19-11, nguồn tin của PLO cho hay VKSND tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ truy tố bốn bị can vụ bắt cóc một phó giám đốc công ty thiết kế, thi công nội ngoại thất nhằm chiếm đoạt tài sản sang TAND cùng cấp.

Các bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Thành Nguyên (37 tuổi), Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, anh ruột của Nguyên, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Quốc Thanh (37 tuổi) và Lý Minh Chánh (46 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ).

Từ trái qua, hàng trên: bị can Nguyễn Hữu Nghĩa và bị can Nguyễn Thanh Nguyên; hàng dưới: bị can Lý Minh Chánh và bị can Nguyễn Quốc Thanh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Trong đó, bị can Nguyên bị truy tố ba tội, gồm: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bị can Nghĩa bị truy tố tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Còn bị can Thanh và Chánh bị truy tố tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài và trả nợ, nên hai bị can Nguyên, Nghĩa lên kế hoạch bắt cóc ông MVC (34 tuổi, phó giám đốc một công ty thiết kế, thi công nội ngoại thất, có trụ sở ở TP Cần Thơ) nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua đó, hai bị can này đã chuẩn bị các công cụ, phương tiện thực hiện hành vi tội phạm, gồm: bình xịt hơi cay, dao, dây dù... Cạnh đó, Nguyên còn đặt làm giả hai giấy CCCD, rồi sử dụng để thuê một căn nhà trong khu dân cư Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Đồng thời, Nguyên thuê Chánh và Thanh cùng thực hiện bắt cóc ông C với giá 300 triệu đồng.

Đến chiều 10-5, tại căn nhà thuê trong khu dân cư Tân Phú Thạnh, Chánh đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của ông C, còn Thanh dùng dao khống chế. Kế đó, Chánh sử dụng dây dù trói chân và tay của ông C, rồi điện thoại báo lại cho Nguyên. Sau đó, Thanh cùng Nghĩa chở ông C về khu nhà ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để giam giữ; còn Nguyên và Chánh ở lại dọn dẹp hiện trường.

Hung khí và ô tô nhóm bị can đã sử dụng trong quá trình bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAHG

Quá trình giam giữ ông C, Nguyên sử dụng điện thoại của bị hại nhiều lần nhắn tin yêu cầu gia đình chuyển 10 tỉ đồng tiền chuộc và đe dọa nếu không giao tiền hoặc báo Công an sẽ giết ông C. Do lo sợ nên gia đình ông C đã hai lần chuyển tiền vào số tài khoản theo yêu cầu của Nguyên, với tổng số tiền là 44,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nguyên đã rút hết số tiền trong tài khoản của ông C, với tổng số tiền là 48,6 triệu đồng.

Sau gần ba ngày truy vết, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cùng Công an một số tỉnh, TP bắt giữ bốn bị can trên và giải cứu an toàn con tin.

Qua khám xét, ngoài các hung khí, tang vật gây án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang còn thu giữ hai gói ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 0,3 gram trên người của Nguyên. Khai với Công an, Nguyên thừa nhận số mua ma túy nói trên về để sử dụng.