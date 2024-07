Truy tố 49 người 'đóng hụi chết' cho thanh tra giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu 31/07/2024 19:04

(PLO)- VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp đề nghị truy tố 56 bị can, trong đó 7 bị can nguyên là thanh tra giao thông bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ngày 31-7, theo nguồn tin của PLO, Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để lên lịch xét xử 56 bị can; trong đó có 7 bị can là Thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Còn 49 chủ xe, lái xe hoặc quản lý các xe vận tải bị truy tố về tội đưa hối lộ vì đã có hành vi 'đóng hụi chết' cho 7 thanh tra giao thông.

Nhận tiền để phạt nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm

Theo cáo trạng, qua công tác nghiệp vụ, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện dấu hiệu tội phạm đưa, nhận hối lộ xảy ra tại các Đội nghiệp vụ thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau khi thu thập tài liệu ban đầu và tiếp nhận đơn tố cáo của các cá nhân, ngày 26-4-2023, Cơ quan CSĐT (PC03) phối hợp cùng phòng 1, Viện KSND tỉnh tiến hành triệu tập làm việc sau đó khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở của một số Thanh tra viên.

Kết quả đã xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội đưa hối lộ và nhận hối lộ để điều tra.

7 thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bị truy tố về tội nhận hối lộ từ nhiều chủ sở hữu, lái xe hoặc quản lý các xe vận tải

Theo đó, có 7 Đội nghiệp vụ thanh tra thuộc Thanh tra Sở GTVT tỉnh, gồm: Đội số 1, 2, 3, 5, 7, 8 và Đội Hành chính- Tổng hợp. Các đội luân phiên thay đổi địa bàn hoạt động trên 7 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (trừ huyện Côn Đảo) với chu kỳ 2 tháng thay đổi một lần. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra giao thông được quy định tại Điều 86 Luật giao thông đường bộ.

Từ năm 2021 đến tháng 3-2023, các thanh tra viên gồm các bị can Lâm Hữu Trí, Võ Thanh Liêm, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đức Tú, Trần Ngọc Huệ, Phạm Văn Dương, Trần Văn Minh đã nhận tiền của nhiều cá nhân, chủ doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên các địa bàn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mục đích nhận tiền để không hoặc ít kiểm tra, xử phạt hành chính các cá nhân, doanh nghiệp và các lái xe vì để các phương vận tải vi phạm quy định của pháp luật về an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai của các bị can và các cá nhân, chủ doanh nghiệp có liên quan đã xác định được, nhóm bị can nhận hối lộ gồm 7 thanh tra viên như nêu trên.

Sử dụng tài khoản người thân để nhận tiền hối lộ

Theo cáo trạng, bị can Lâm Hữu Trí là thanh tra viên Đội nghiệp vụ Thanh tra số 5 đã nhận hối lộ của 55 tổ chức và cá nhân với tổng số tiền là hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, bị can sử dụng 2 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản đứng tên bố vợ, 1 tài khoản cá nhân) cùng mở tại một ngân hàng để nhận hơn 4,6 tỉ đồng tiền đưa hối lộ của 43/49 bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ trong vụ án. Ngoài ra, Trí cũng nhận số tiền hơn 334 triệu đồng của 12 cá nhân, doanh nghiệp khác (được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự).

Trí khai nhận các thanh tra viên đã bàn và thống nhất giao Trí là đầu mối nhận tiền từ các cá nhân, doanh nghiệp.

Khi nhận chuyển khoản tiền thì hàng tháng Trí rút tiền mặt từ tài khoản của mình và nhờ bố vợ rút tiền mặt rồi đưa lại cho Trí số tiền các cá nhân, doanh nghiệp chuyển cho Trí. Sau đó, Trí chia lại cho đại diện của các đội Thanh tra giao thông...

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố 7 thanh tra giao thông thuộc các đội nghiệp vụ. Ảnh: KS

Cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai các cá nhân liên quan và tiến hành đối chất với Trí nhưng kết quả tất cả đều không thừa nhận việc bàn, thống nhất để giao Trí làm đầu mối nhận tiền và cũng không nhận tiền từ Trí.

Chỉ có bị can Liêm, Dũng và Tú thừa nhận có được Trí chia tiền nhận hối lộ để chia lại cho các thanh tra viên cùng Đội.

Kết quả điều tra cũng kết luận, bị can Trần Văn Dũng (Đội phó Đội nghiệp vụ thanh tra số 8), từ tháng 6-2021 đến tháng 7-2022 đã nhận số tiền 282 triệu đồng của bị can Trí. Đây là tiền Trí nhận hối lộ và chia lại cho Dũng. Ngoài ra, bị can Dũng còn nhận riêng 18 triệu đồng từ một bị can khác là nhân viên công ty TNHH Vạn Núi để không kiểm tra hoặc ít kiểm tra, xử phạt đối với các phương tiện của công ty này...

Cáo trạng cũng quy buộc các bị can Phạm Văn Dương (thanh tra viên Đội số 8) nhận hối lộ tổng số tiền hơn 222 triệu đồng; Bị can Trần Văn Minh (thanh tra viên Đội số 4) nhận hối lộ tổng số tiền hơn 183 triệu đồng; Bị can Võ Thanh Liêm (Đội số 5) nhận hơn 141 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong quá trình khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nhận hối lộ của các thanh tra giao thông. Ảnh: KS

Bị can Trần Ngọc Huệ (thanh tra viên Đội số 3) đã sử dụng tài khoản ngân hàng của con gái cung cấp cho các cá nhân, chủ doanh nghiệp chuyển tiền hối lộ hàng tháng. Bị can Huệ đã nhận của 6 cá nhân, doanh nghiệp (trong đó có 4/49 cá nhân bị khởi tố về tội đưa hối lộ) tổng số tiền hơn 124 triệu đồng…

Bị can Nguyễn Đức Tú cuối năm 2020 được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 6 phụ trách đường thủy nội địa và giám sát hoạt động xếp dỡ hàng hóa lên các phương tiện vận tải ra vào cảng theo trọng tải cho phép.

Cũng thời điểm này bị can Trí được điều động tăng cường cho Đội số 6. Trong quá trình cùng công tác, Tú và Trí đã thống nhất việc Trí sẽ đại diện Đội số 6 nhận tiền của các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải để bỏ qua các lỗi vi phạm về việc chở quá tải, quá khổ; rơi vãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Sau đó, Tú đã nhận từ Trí tổng cộng hơn 40 triệu đồng.

Về nhóm các bị can bị khởi tố về tội danh đưa hối lộ gồm 49 người, đều là chủ sở hữu, lái xe hoặc là quản lý các xe vận tải. Họ đều khai nhận mục đích chuyển tiền cho các bị can là thanh tra giao thông nhằm mục đích cho các xe vận tải không bị lực lượng này kiểm tra hoặc nếu có kiểm tra thì xử phạt nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm…