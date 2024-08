Truy tố CSGT say xỉn lái ô tô gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong 30/08/2024 16:55

(PLO)- Bị can Nguyễn Hồng Phong, cựu cán bộ CSGT huyện Chư Prông (Gia Lai) bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 30-8, nguồn tin PLO cho biết, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cựu cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Prông) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo VKS, bị can Nguyễn Hồng Phong đã phạm tội với tình tiết định tội là “trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác” quy định tại điểm b, khoản 2 điều 260 của Bộ Luật hình sự.

“Hành vi của bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tính mạng cho một người được pháp luật bảo vệ”, cáo trạng nêu.

Đánh bi da, đi hát Karaoke uống bia

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ, ngày 2-5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô con 81A-323.83 chở anh NQM đi đánh bi da tại xã la Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Tại quán, Phong cùng hai người khác đánh bida và cùng nhau uống hết 10 lon bia.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Phong điều khiển ô tô 81A-323.83 chở hai người này đi hát Karaoke tại quán NTK (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) và tiếp tục uống bia.

Ô tô gây tai nạn do bị can Nguyễn Hồng Phong điều khiển. Ảnh cắt từ clip.

Đến 18 giờ 30 phút, Phong điều khiển xe ô tô chở hai người đi về xã Ia Mơ (huyện Chư Prông), theo hướng thị trấn Chư Prông đi xã Ia Drang, trên tỉnh lộ 663.

Lúc đến đến đoạn đường Km 18+400, đoạn qua thôn Hợp Thắng (xã la Drang, huyện Chư Prông), thì tông vào bà VTH (49 tuổi, ngụ thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng) đang đi bộ cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong do đa chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bị can Nguyễn Hồng Phong bị tạm giam từ ngày 4-5-2024. Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp tạm giam. Ngày 22-7, VKSND tỉnh Gia Lai quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh.

Đo độ cồn 4 lần, đều có kết quả vượt khung

Theo cáo trạng, thời gian xảy ra tai nạn lúc 18 giờ 30, thời gian đo nồng độ cồn lúc 1 giờ sáng 3-5. Cụ thể, cơ quan chức năng đã đo nồng độ cồn bốn lần đối với lái xe Nguyễn Hồng Phong, với kết quả: lần 1 là 0,841 mg/l khí thở, lần 2 là 0,754 mg/l khí thở, lần 3 là 0,675 mg/l khí thở và lần 4 là 0,830 mg/l khí thở.

Người dân bao vây, yêu cầu công an đo nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Hồng Phong (áo đen, đeo kính) sau khi gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Theo Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tại Đà Nẵng xác định, căn cứ các dấu vết ghi nhận trong các tài liệu giám định thì không có cơ sở để xác định tốc độ của ô tô 81A-323.83 do không có dấu vết phanh để lại hiện trường.

Ông Nguyễn Hồng Phong có giấy phép lái xe hạng C, có giá trị đến năm 2028. Đối với ô tô 81A-323.83, xác định do bà HTPY (vợ ông Phong) đứng tên, đăng ký chủ sở hữu, được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đến tháng 6-2025.

Sau tai nạn, bị can Nguyễn Hồng Phong đã bồi thường, khắc phục hậu quả với số tiền 420 triệu đồng. Gia đình bị hại đã có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.