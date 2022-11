Truy tố cựu thiếu úy cảnh sát Trại giam Z30D lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

(PLO)- Thiếu úy cảnh sát “nổ” có thể lo được cho một chiến sĩ nghĩa vụ công an để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng để trả nợ, đầu tư tiền ảo.

Ngày 11-11, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), cựu thiếu úy, cán bộ Trại Giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Đạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo cáo trạng, vào năm 2019, anh NVT (sinh năm 1999, ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) tham gia nghĩa vụ quân sự và được phân công công tác tại Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an.

Tháng 11-2020, anh T quen biết với Nguyễn Quốc Đạt đang công tác tại Phân trại số 08 Trại giam Thủ Đức với cấp bậc thiếu úy. Khoảng tháng 7-2021, do cần tiền để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân nên Đạt nói dối với anh T là có anh trai đang công tác tại Trại giam Thủ Đức có thể lo cho anh T được ở lại công tác trong ngành Công an và đi học lớp Biên phòng với chi phí gần 1 tỉ đồng.

Do tin tưởng Đạt nói thật nên từ tháng 7-2021 đến tháng 12-2021, anh T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và trực tiếp đưa tiền mặt cho cho Đạt với tổng số tiền 955 triệu đồng.

Nhận được tiền, Nguyễn Quốc Đạt chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 1-2022, Nguyễn Quốc Đạt làm đơn xin nghỉ việc rồi cắt liên lạc với T và bỏ trốn vào Bình Dương.

Sau khi biết mình bị lừa, anh T làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Quốc Đạt.

Cuối tháng 7-2022, PC01 Công an Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can này tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Đạt đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời tác động gia đình trả lại toàn bộ số tiền 955 triệu đồng cho bị hại.

PHƯƠNG NAM